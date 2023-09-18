VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li İBB pes dedirtti! Arızaları gideremediler, duvar ördüler
Putin, Rus ekonomisindeki temel sorunlardan biri olarak enflasyona işaret etti
Bodrum'da yine isale hattı patladı... Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti
İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti
Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyon 183 bin ziyaretçi katıldı
Libya'nın doğusundaki hükümet selin en çok etkilediği Derne'de karantina uygulayacak
18 Eylül 2023 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 17:00:00

Antarktika'daki deniz buzu seviyesi, mevsimsel ortalamanın çok altında

Kaynak: AA

ABONE OL

Antarktika'dan alınan uydu verileri, bölgedeki deniz buzu seviyesinin, küresel ısınma nedeniyle mevsimsel ortalamanın çok altında olduğunu ortaya çıkardı.

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezinde (NSIDC), Antarktika'daki buzullara ait verileri inceleyen Walter Meier, BBC'ye verdiği demeçte, buz seviyesinin "akıllara durgunluk verecek derecede düşük" olduğunu söyledi.

Meier, buzullardaki kaybın eski seviyesine döneceği konusunda "pek iyimser olamadığına" işaret etti.

NSIDC verilerine göre, yaklaşık 17 milyon kilometrekare olarak ölçülen buzul alanın, eylül ortalamasının 1,5 milyon kilometrekare altında olduğu belirtiliyor.

Manitoba Üniversitesinden Robbie Mallet, verilerin "endişelenmeyi gerektirecek düzeyde" olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, son 40 yıldır şahit olmadığımız potansiyel olarak Antarktika'daki iklim değişikliğinin endişe verici bir işareti." dedi.

Etiketler : antarktika deniz buzu buzul
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX