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13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:57:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:57:00

Antarktika'da buz sahanlığı sanılandan daha hızlı sürede eriyor olabilir

Kaynak: AA

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Yapılan bir çalışmada, Antarktika'da buz sahanlığının sanılandan daha hızlı sürede eriyor olabileceği ortaya konuldu.

The Olympian gazetesinin haberine göre, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve Jet İtki Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, Antarktika'da buz sahanlığının ne kadar sürede eridiğine dair bir çalışma yürüttü.

Bilim insanları, Antarktika'nın buz kıyılarına yoğun ve sıcak okyanus suyunun erime hızını gösteren bir model geliştirdi.

Bu model kullanılarak, buz sahanlığından eriyen tatlı suyun, buzul tabanındaki sıcak okyanus akıntısına ulaşabileceği ve böylelikle erime sürecinin hızlanabileceği belirlendi.

Çalışmanın yazarı Andy Thompson, eğer model gerçek dünyadaki gibiyse, buz sahanlığı erime hızının, küresel iklim modellerindeki tahminlerden yüzde 20 ila 40 daha yüksek olabileceğini aktardı.

Uzmanlar, değişen iklim nedeniyle hem atmosferin hem de okyanusların ısındığına işaret ederek, buz sahanlığının erime hızının artabileceği konusunda uyardı.

Araştırmacılara göre, yüzlerce metre kalınlığında olabilen buz tabakaları, ana buz kütlesi için koruyucu görev üstleniyor ve tüm buz tabakasının okyanusa akmasını engelliyor.

Araştırmanın ayrıntıları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Etiketler : antarktika buzul araştırma
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