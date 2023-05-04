Antalya'daki öğrenciler, gelecek yıl birincilik hedefliyor

Serik Orhan Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kılıç, proje sahibi 2 danışman öğretmen ve 8 öğrenci, Kaymakam Cemal Şahin'i ziyaret etti.

Kaymakam Şahin, öğretmen ve öğrencileri, gurur verici bir projeye imza attıklarını için tebrik etti.

Okul Müdürü Kılıç da 3 yıldır yarışmaya katıldıklarını, ilk 2 yıl finallere kalarak "Tanıtım ve Yaygınlaştırma" ödülü aldıklarını söyledi.

Bu yıl ise üçüncü olmayı başardıklarını aktaran Kılıç, "Bu yılki yarışlara toplam 300'ün üzerinde araç müracaat etti. Bunların içerisinden 49 tanesi finaller için Gebze'ye çağırıldı. Yapılan teknik kontroller sonucunda 27 araç ve takım teknik kontrolleri geçme başarısı gösterdi. Bence teknik kontrolleri geçen bütün ekipler birincidir. Öğrencilerimiz bu yıl bunu üçüncü olarak taçlandırdılar." diye konuştu.

Üreten bir okul olduklarını dile getiren Kılıç, gelecek yıllarda ise birincilik hedeflediklerini kaydetti.

Danışman öğretmen Mehmet Efe de aracın elektronik diferansiyelini, kontrol sistemini, kilometre ve batarya paketlemesini, dış kaporta aksamını ve bütün işçilikleri öğrencilerle yaptıklarını söyledi.

Çok gururlu olduklarını belirten Efe, bu başarının kendilerini daha fazla teşvik ettiğini ifade etti.

Takım kaptanı Baran Burunsuz da 6 ayda aracı tasarladıklarını, çok yorulduklarını ama emeklerinin karşılığını aldıklarını dile getirdi. Burunsuz, aracının herkes tarafından beğenilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Aracın sürücüsü Doğukan Enes Kır ise gelecek yıl takım olarak daha iyisini yapacaklarını söyledi.