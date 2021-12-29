VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'da devir teslim: Komuta Türkiye'den Fransa'ya geçiyor
Yunan medyasında 'Ejder Yalçın' rahatsızlığı
Altından TL mevduata dönüşüm
Bernotti 79; Avrupa'da Birçok Corner Açmayı Planlıyor
Evo Holding 12. Yıl Yeni Yıla Merhaba Etkinliğini Gerçekleştirdi
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Havada müthiş tesadüf! Uçakları yan yana uçtu
Doğal Saç Ekimi Sonuçları Nasıl Elde Edilir? Este Favor Saç Ekimi Anlatıyor!
İşte orta vadeli enflasyon hedefi
Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar verildi!
Memur ve emeklilere yüksek zam yolda!
İşte yeryüzünden silinecek ülke ve şehirler
Adaylık ilanı gibi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-14 operasyonu başlatıldı
F-35 programına bir ülke daha katıldı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Yasadışı yardım kampanyası
"Yeni bir burs programı başlatıyoruz"
Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem
Yılbaşı pozu
Sanat merkezi açtılar
Retro Sevcan
İnsan evladını ayırmaz
Evlilikleri çatırdıyor
29 Aralık 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 12:32:00

Ankara, Afrika'ya yayılıyor! Yunan medyası 'Ejder Yalçın' görüntülerini böyle paylaştı

Kaynak: Star.com.tr

ABONE OL

Yunanistan medyası, Türkiye'nin ortak çıkarlar için Afrika'ya uzattığı dost elinden rahatsız. Ülkede çıkan bazı haberlerde, Türkiye'nin Çad'a giden Ejder Yalçın zırhlı araçlarının görüntülerine atıfta bulunularak, 'Ankara, Afrika'ya yayılıyor.' ifadesine yer verildi.

Asırlardır kıtayı yokluğa sürükleyen sömürgeci dostu Fransa'yla Afrika'ya asker gönderme planları yapan Yunanistan medyası, Türkiye'nin ortak çıkarlar için Afrika'ya uzattığı dost elinden rahatsız.

Yunan medyasında yer alan bazı haberlerde, 'Ankara, Afrika üzerinde "etki alanı" oluşturmak için, savunma sanayisini nasıl kullanıyor.' iddiasına yer verildi.

Kamerun'un Douala limanında çekildiği iddia edilen bazı görüntülerde, Çad'a gitmek üzere limana inen Türk yapımı zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın'ın görüntüleri paylaşıldı.

EJDER YALÇIN GÖRÜNTÜLERİ BÖYLE YORUMLANDI

Ejder Yalçın'ın görüntüleri ile ilgili, bir savunma internet sitesi olan Defense.net adlı forumdaki bir haberde, 'Bu görüntülerde, Çad'a giden 'Ejder Yalçın'lar Kamerun'un Douala limanına taşınıyor. Bu zırhlı araçlar özel sektör (Nurol Makina) tarafından Türk devletinin de desteğiyle üretildi. Türkiye, etkisini Afrika kıtasında genişletmek için savunma sanayisini kullanıyor.' ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN'A SİTEM

Söz konusu haberde, 'Bir noktada Yunanlar, savunma sanayiinin gelişmesine izin vermeyen Yunan hükümetlerinden sorumlu tutacak.' şeklinde sitem edildi.

Haberde ayrıca, 'Ankara, önümüzdeki on yıl boyunca dış etkenlerden tamamen bağımsız olma beklentisiyle, silahlı kuvvetlerinin kullanabileceği silah sistemlerinin %60'ından fazlasını yerli olarak üretiyor. Türkiye artık sadece üretici bir ülke değil, aynı zamanda savunma teçhizatı ihracatçısı bir ülke.' ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Kamerun EJDER YALÇIN Nurol Makina
Sette birbirimizi tanımadık

Sette birbirimizi tanımadık
İzlanda'da tanışma yemeği

İzlanda'da tanışma yemeği
Aslıhan'ın derdi, siyah tuvalet kağıdı

Aslıhan'ın derdi, siyah tuvalet kağıdı
‘Yargı'ya Kovid molası

‘Yargı'ya Kovid molası
Bir Teoman klasiği

Bir Teoman klasiği
Klip koçu Ferhat

Klip koçu Ferhat
Aleyna oğlumun arkadaşı

Aleyna oğlumun arkadaşı
Yaşasın arabesk

Yaşasın arabesk
Dijital çağın hızından hoşlanmıyorum

Dijital çağın hızından hoşlanmıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER