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28 Aralık 2023 Perşembe 11:19:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 11:19:00

ANKA-3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Savunma sanayiinde gurur günü

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TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağının, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

"Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3 yılın son günlerinde gökyüzü ile buluştu.

ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ

▪️6.5 ton azami kalkış ağırlığı

▪️1.2 ton faydalı yük taşıyabilme

▪️40.000 ft irtifada standart faydalı yük

▪️10 saat havada kalış süresi

▪️250 kts seyir hızı

▪️Çok düşük radar kesit alanı

▪️İç silah istasyonları

▪️Azami 425 kts hız

Etiketler : tusaş anka-3 insansız savaş uçağı
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