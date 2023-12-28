ANKA-3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Savunma sanayiinde gurur günü
TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağının, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi.
TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
"Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3 yılın son günlerinde gökyüzü ile buluştu.
ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ
▪️6.5 ton azami kalkış ağırlığı
▪️1.2 ton faydalı yük taşıyabilme
▪️40.000 ft irtifada standart faydalı yük
▪️10 saat havada kalış süresi
▪️250 kts seyir hızı
▪️Çok düşük radar kesit alanı
▪️İç silah istasyonları
▪️Azami 425 kts hız