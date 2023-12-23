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23 Aralık 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 09:15:00

Androidlere ‘pil sağlığı yüzdesi' geliyor

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Google'ın androidler için yeni bir özelliği daha ortaya çıktı.

Google'ın Android 14 QPR2 Beta 2'de gizli bir "Pil Sağlığı" sayfası olduğu ortaya çıktı. Bu sayfa, aynı iPhone'lardaki gibi batarya durumunu gösteriyor ve kullanıcılara, neler yapabilecekleri konusunda ipuçları da sağlıyor. Google bu özelliği Android 14'ün yerleşik bir parçası hâline getirdiğinde Android telefon kullanıcıları da batarya sağlıklarıyla ilgili detaylı bilgi edinebilecekler. Android ekosisteminde pil sağlığını gösteren üçüncü taraf uygulamalar ve özel kodlar var. Ancak bunlar kullanıcılar için çok da kolay bir deneyim sunmuyordu. Geliştirilen yeni özellik, kullanıcıların "Ayarlar" bölümüne girerek, batarya durumu ile ilgili detaylı bilgiler almasını sağlayacak.

Etiketler : google android pil sağlığı
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