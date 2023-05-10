Android akıllı saatlere WhatsApp geliyor

WhatsApp'ın son Android beta sürümü, uygulamanın Wear OS versiyonunun yolda olduğunu gözler önüne serdi. WhatsApp'ın akıllı saat versiyonunu kullanabilmek için, akıllı telefon ile akıllı saatin birbirine bağlanması yeterli olmayacak. Kullanıcılar, öncelikle akıllı saat uygulamasını indirip eşleştirme gerçekleştirecek. Sekiz haneli bir kodu akıllı saati üzerinden girecek olan kullanıcı, ondan sonra WhatsApp'ı akıllı saatinde kullanabilecek. Uçtan uca şifreleme özelliği WhatsApp'ın akıllı saat sürümünde de geçerli olacak.

