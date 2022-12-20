Amerikan F-35 mi, Rus Su-57 mi? NATO uzmanından çarpıcı yorum!

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası birçok ülke savunma sanayiini güçlendirmek için ABD ve Rusya gibi silah pazarı ülkelere gözlerini çevirdi. F-35'ler ve Su-35'ler bu iki ülkenin vitrininde müşterilerini cezbetmeye devam ediyor. Her iki savaş uçağı da son teknolojiyle donatılmış avcı uçak konumunda. Uzmanlar F-35 ve Su-35'lerin karşılaşmasını durumda neler olabileceğine dair onlarca analiz yayımladı. Son olarak bir NATO uzmanının bu konudaki analizi dikkat çekici nitelikte oldu.

F-35'LER GÖZLE GÖRÜLEMEYEN MESAFEDE SU-35'LERE ALT EDİYOR

NATO uzmanı da bu duruma dikkat çekerek, son derece gelişmiş sensörlerle donatılmış olan F-35'lerin, Rusların en önemli savaş uçağı konumundaki Su-35'leri uzaktan görebileceği ve ilk hamle yapma fırsatının F-35'lerde olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bu özelliğinden dolayı F-35, havadan havaya füzesini Su-35'e kendisini fark ettirmeden ateşleyebilecek ve onu imha edebilecek. Ancak F-35 ilk denemesinde ıskalarsa geri dönmek zorunda kalabilir. Bu durumda da F-35'lerin arka bölümünün radar kesiti önü kadar alçak olmadığı için savunmasız kalma ihtimali yüksek. Bu nedenlerden dolayı, bir F-35 pilotu, Su-35'lerin kaçmasını neredeyse imkansız hale getirmek zorunda. Bunun için de Su-35 füzenin kaçışa kapalı bölge içindeyken füzenin ateşlenmesi gerekiyor.