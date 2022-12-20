Amerikan F-35 mi, Rus Su-57 mi? NATO uzmanından çarpıcı yorum!
Kaynak: Aksam.com.tr
Hava hakimiyeti olası bir savaş durumunda en kritik alan olarak görülüyor. O yüzden ülkeler ordularını en donanımlı savaş uçaklarıyla güçlendirmek istiyor. Bu alanda da ABD'nin F-35'leri ve Rusların Su-35'leri ilk akla gelen savaş uçakları arasında. Peki olası bir F-35-Su-35 karşılamasında hakimiyet kimin lehine olur? Bu konuda NATO uzmanından çarpıcı bir analiz geldi.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası birçok ülke savunma sanayiini güçlendirmek için ABD ve Rusya gibi silah pazarı ülkelere gözlerini çevirdi. F-35'ler ve Su-35'ler bu iki ülkenin vitrininde müşterilerini cezbetmeye devam ediyor. Her iki savaş uçağı da son teknolojiyle donatılmış avcı uçak konumunda. Uzmanlar F-35 ve Su-35'lerin karşılaşmasını durumda neler olabileceğine dair onlarca analiz yayımladı. Son olarak bir NATO uzmanının bu konudaki analizi dikkat çekici nitelikte oldu.
F-35'LER GÖZLE GÖRÜLEMEYEN MESAFEDE SU-35'LERE ALT EDİYOR
NATO uzmanı da bu duruma dikkat çekerek, son derece gelişmiş sensörlerle donatılmış olan F-35'lerin, Rusların en önemli savaş uçağı konumundaki Su-35'leri uzaktan görebileceği ve ilk hamle yapma fırsatının F-35'lerde olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Bu özelliğinden dolayı F-35, havadan havaya füzesini Su-35'e kendisini fark ettirmeden ateşleyebilecek ve onu imha edebilecek. Ancak F-35 ilk denemesinde ıskalarsa geri dönmek zorunda kalabilir. Bu durumda da F-35'lerin arka bölümünün radar kesiti önü kadar alçak olmadığı için savunmasız kalma ihtimali yüksek. Bu nedenlerden dolayı, bir F-35 pilotu, Su-35'lerin kaçmasını neredeyse imkansız hale getirmek zorunda. Bunun için de Su-35 füzenin kaçışa kapalı bölge içindeyken füzenin ateşlenmesi gerekiyor.
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