Amazon 18 bin kişiyi kovacak

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon, küresel çapta en az 18 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı. Şimdiye kadar 1.5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden şirket, bu karar ile kendi tarihinin en büyük işten çıkarmasını yapmış olacak. Amazon tarafından yapılan açıklamada işten çıkarmaların hangi ülkelerde gerçekleşeceğine ilişkin net bir detay söylemedi. İşten çıkarmaların daha çok "Amazon Fresh and Go" isimli mağazalardan ve İnsan Kaynakları bölümlerinde gerçekleşeceği açıklandı.

