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28 Nisan 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 13:30:00

Altay tankının vurucu gücünde yerli imza

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisinin kara araçları alanındaki en önemli projelerinden Altay ana muharebe tankının vurucu gücü yerli imkanlarla sağlanacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, sahip olduğu kabiliyetlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılıyor.

MKE, 5,56'dan 203 milimetreye kadar mühimmat ve silahları bünyesinde üretme kabiliyetine sahip entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyor.

Şirket, ihtiyaç duyduğu ham madde ve ara mamulleri kendi imkanlarıyla karşılarken diğer yerli savunma sanayisi şirket ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyor.

Seri üretim öncesi test edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen Altay tankı üzerinde de MKE imzası bulunuyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri faaliyet gösteren Çelik Fabrikası ile Ağır Silah Fabrikasını bünyesinde barındıran MKE, sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimiyle Altay'ın ana ve yardımcı silah sistemlerini tümüyle kendi imkan ve kabiliyetleriyle üretiyor.

TANK VE OBÜSLERİN İHTİYAÇLARI İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA

Yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip Çelik Fabrikasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretimlerinde kullanılan vasıflı ve vasıfsız çelik üretimi gerçekleştiriliyor.

Geri dönüştürülmek üzere temin edilen hurdalar sırasıyla ergitme, dökme ve dövme işlemleri sonrası silah ve ağır silahlara ait namlularda kullanılmak üzere taslak olarak ilgili fabrikalara iletiliyor. Altay tankının 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemine ait işlemler de böylece başlıyor.

1200 santigrat derece sıcaklıkta tavlanan çelik ingotlar pres atölyesinde dövülerek namluların ilk aşaması tamamlanıyor. Kalite kontrol testleri tamamlanan taslak namlular Ağır Silah Fabrikasına gönderiliyor. Ağır Silah Fabrikasında tornalama, delik açma ve ısıl işlem gibi mekanik testler sonrasında namlular, kalite kontrol testlerine tabi tutuluyor.

Ana ve yan ekipmanlarıyla 400'e yakın alt parçadan oluşan 120 milimetre 55 kalibre silah sistemi, atış öncesi testler, atış testleri ve sonrasını kapsayan laboratuvar ve saha koşullarında tüm testleri tamamladıktan sonra BMC'nin Arifiye yerleşkesine gönderiliyor.

Ağır Silah Fabrikasında Altay silah grubunun yanı sıra M60 tankına ait silah sistemi, Fırtına ve Panter obüslerinde kullanılan 155 milimetre silah sistemleri, 105 milimetre obüs silah sistemleri, 60, 81 ve 120 milimetre havan silahları üretiliyor.

3 BİN METRE ETKİLİ MENZİL

Altay ana silah sistemiyle 120 milimetre çapında, tam atım halinde, işaretlenen hedefe elektrikli ateşlemeli lazer güdümlü füze atılabiliyor.

Ana silah sistemiyle bir dakika içinde art arda 6 APFSDS-T mühimmatı ateşlenebiliyor. Silah komplesinin ana parçası olan namlunun içi boydan boya kromla kaplanıyor. Bu çalışmalar sonucu kimyasal enerjili mühimmatla asgari 2 bin, zırh delici kinetik enerjili mühimmatla asgari 3 bin metre etkili menzile ulaşılıyor.

Boyu 6 bin 600 milimetre olan namlunun yorulma ömrü 1500 atıma karşılık geliyor. Namlunun emniyetle hizmet ömrü ise en az 1000 atımı buluyor.

Etiketler : altay tankı savunma sanayii kara araçları muharebe tankı
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