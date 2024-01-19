Alper Gezeravcı ilk Türk astronot unvanını aldı

Tarihi fırlatma, Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleşti.

Alper Gezeravcı, ilk Türk astronot unvanının sahibi oldu.

Mürettebatı uzaya yolcu edecek SpaceX Dragon kapsülü Falcon 9 roketiyle yola çıktı.

Axiom Space'in uzaya gönderdiği araçta ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile birlikte 4 kişilik mürettebat yer alıyor.

KENETLENME CUMARTESİ 13.15'TE

Yolculuk 1,5 gün sürecek. İstasyonda kenetlenme cumartesi günü TSİ 13.15'te gerçekleşecek.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deney yapacak. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanları kapsayacak.