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Alper Gezeravcı ilk Türk astronot unvanını aldı
19 Ocak 2024 Cuma 02:01:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 02:01:00

Alper Gezeravcı ilk Türk astronot unvanını aldı

Kaynak: AA/TRT HABER

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Uzay yolculuğu başlayan Alper Gezeravcı, ilk Türk astronot unvanını aldı.

Tarihi fırlatma, Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleşti.

Alper Gezeravcı, ilk Türk astronot unvanının sahibi oldu.

Mürettebatı uzaya yolcu edecek SpaceX Dragon kapsülü Falcon 9 roketiyle yola çıktı.

Axiom Space'in uzaya gönderdiği araçta ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile birlikte 4 kişilik mürettebat yer alıyor.

KENETLENME CUMARTESİ 13.15'TE

Yolculuk 1,5 gün sürecek. İstasyonda kenetlenme cumartesi günü TSİ 13.15'te gerçekleşecek.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deney yapacak. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanları kapsayacak.

Etiketler : uzay yolcusu Türk astronot SpaceX
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