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Almanya'dan sürpriz HÜRJET çıkışı
03 Şubat 2023 Cuma 15:12:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 15:12:00

Almanya'dan sürpriz HÜRJET çıkışı

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye, milli savunma sanayii ürünleri ile yine gündemde. Bu kez, jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET Alman basınında çıktı.

Türkiye savunma sanayisi, dünyanın da dikkatini çekiyor. Almanya'da yayımlanan havacılık ve uçuş inceleme dergisi, Türkiye'nin geliştirdiği eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'e yer verdi.

Almanya'nın havacılık ve uçuş inceleme dergisi Flugrevue TUSAŞ'ın geliştirdiği uçağı mercek altına aldı.

TRT Haber'in haberine göre, dergi HÜRJET'in teknik özelliklerine yer verdi.

Türk havacılık uzay sanayi yani TUSAŞ'ın projeyi 2017'de kendi öz kaynakları ile başlattığı vurgulandı.

ALMANYA'YA İHRAÇ EDİLEBİLİR

İlk uçuşun "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi" anısına 18 Mart'ta yapılacağı bilgisi paylaşıldı, HÜRJET'in Almanya'ya ihraç edilebileceği ifade edildi.

TUSAŞ'ın son rötuşlarını yaptığı HÜRJET, motorunu çalıştırdı. Sıra uçuşta. Eğitim ve hafif taarruz uçağı, yaklaşık 14 metre uzunluğa ve 9 buçuk metre kanat açıklığına sahip olacak.

Yaklaşık bin 720 kilometre hıza ulaşabilecek. 45 bin fit seviyesinde uçabilecek.

HÜRJET'in 2025 yılında TSK envanterine girmesi bekleniyor.

Etiketler : HÜRJET TSK envanteri TUSAŞ Almanya
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