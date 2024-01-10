AKSUNGUR İHA 41 saat havada kaldı... Yerli motorla gövde gösterisi
TUSAŞ, tarafından geliştirilen yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı AKSUNGUR'dan sevindirici haber geldi. TUSAŞ, AKSUNGUR'un milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Türk savunma sanayisi ürünü milli İHA'lar, Türk Silahlı Kuvvetlerine sahada önemli operasyonel kabiliyetler kazandırıyor.
Bayraktar TB3'ün başarılı test uçuşları peş peşe müjdelenirken AKSUNGUR'dan da sevindirici haber geldi.
41 SAATİ TAMAMLADI
Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ sosyal medya hesabından AKSUNGUR ile ilgili paylaşım yaptı. AKSUNGUR'un milli motorla uçtuğunu duyuran TUSAŞ şu ifadelere yer verdi:
'AKSUNGUR milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.'
4️⃣1️⃣ kere maşallah! ��— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) January 10, 2024
AKSUNGUR milli motor TEI-PD170 ile 4️⃣1️⃣ saatlik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. ✈️@SavunmaSanayii pic.twitter.com/1Lv90q3Wcp
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