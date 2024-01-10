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AKSUNGUR İHA 41 saat havada kaldı... Yerli motorla gövde gösterisi
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10 Ocak 2024 Çarşamba 12:55:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 12:55:00

AKSUNGUR İHA 41 saat havada kaldı... Yerli motorla gövde gösterisi

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TUSAŞ, tarafından geliştirilen yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı AKSUNGUR'dan sevindirici haber geldi. TUSAŞ, AKSUNGUR'un milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türk savunma sanayisi ürünü milli İHA'lar, Türk Silahlı Kuvvetlerine sahada önemli operasyonel kabiliyetler kazandırıyor.

Bayraktar TB3'ün başarılı test uçuşları peş peşe müjdelenirken AKSUNGUR'dan da sevindirici haber geldi.

41 SAATİ TAMAMLADI

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ sosyal medya hesabından AKSUNGUR ile ilgili paylaşım yaptı. AKSUNGUR'un milli motorla uçtuğunu duyuran TUSAŞ şu ifadelere yer verdi:

'AKSUNGUR milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.'
Etiketler : tusaş aksungur siha yerli motor
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