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21 Ekim 2022 Cuma 23:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 23:30:00

AKINCI operatörleri mezun oldu

Kaynak: AA

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Baykar tarafından Bayraktar AKINCI Operatörlüğü eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerler mezun oldu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'yı (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) sahada kullanacak ekiplerin eğitimleri başarıyla sürdürülüyor.

AKINCI 6. Eğitim Dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan güvenlik güçlerinde Bayraktar AKINCI TİHA'yı kullanmak üzere; pilot, faydalı yük operatörü, mekanik/motor teknisyeni, elektronik/yer kontrol istasyon operatörü ve silah operatörü olarak görev yapacak 110 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, üç toplumun güçlü manevi bağı ile kardeşliğine dikkati çekti, ifa edilecek görevlerde ahlak, adalet ve doğru yoldan ayrılmamanın önemini vurguladı.

Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, kursu birinci olarak tamamlayan Azerbaycanlı öğrencilere diploma ve hediyelerini verdi.

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı günden bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu tescillenen Baykar'ın 2022'deki gelirinin ise yüzde 98'i ihracattan oluştu.

Güvenlik güçlerinin envanterine girdiği günden itibaren aktif bir şekilde operasyonel olarak kullanılan Bayraktar AKINCI için şimdiye kadar 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. AKINCI ile ilgilenen birçok ülkeyle görüşmeler sürdürülüyor.

Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanabilecek olan AKINCI'ya farklı mühimmatların entegrasyon çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : Savunma Sanayii Baykar Yerli ve Milli Teknolojiler
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