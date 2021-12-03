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03 Aralık 2021 Cuma 11:04:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 11:04:00

AKINCI İHA'lar göreve hazır

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, 3 adet AKINCI İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığında muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı.

Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyacını karşılayacak 3 Akıncı İHA'nın (İnsansız Hava Aracı) Çorlu'daki muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayarak Kara Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak olan üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun."

Etiketler : Havadan istihbarat 3 Akıncı İHA İnsansız Hava Aracı Çorlu
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