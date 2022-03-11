AKINCI B'den yeni irtifa rekoru
Kaynak: AA
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin 40 bin 100 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını açıkladı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin 40 bin 100 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını duyurdu.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"AKINCI 40 bin 100 feette. AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."
#AKINCI 4️⃣0️⃣.1️⃣0️⃣0️⃣ ft'te!#AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 11, 2022
Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı.
Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️���������� pic.twitter.com/DJdbUPssXS