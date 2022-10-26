VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı
Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı
Çipras'tan 'Türkiye' vurgusu
"Nefes-2 Operasyonu"nda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi
İBB Atık Su Arıtma Tesisi açılışında yaşanan çirkin saldırıyı değerlendirdi
Katar, 2022 Dünya Kupası için 'tüm yolları açıyor'
Akıllı dolanan mühimmat Alpagut ilk kez tanıtıldı
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1150'nci gününde sürdü
Milli sporcu Berkay Besler, 2022 Almanya Prototype Kupası'nda şampiyon oldu
AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Kovid-19 dalgasına karşı uyardı
"Önemli bir meslek kuruluşunun başkanının böylesine büyük bir iftiranın tarafı olması meşru değildir"
Acarlar Longozu ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
ABD'de yeni konut satışları azaldı
Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
"Türkiye Yatırım Platformu'nun AB üyelik sürecini başlatmasını umuyoruz"
Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi
"Ukrayna'da silahların dolandığı karaborsa ciddi zorluklar yaratıyor"
Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
ABD'de mortgage faiz oranı yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıktı
Rusya'da bazı yabancı bankaların sermaye ve hisse işlemlerine yasak getirildi
Putin, Aliyev ve Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek
Danıştaydan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara ilişkin açıklama
MÜSİAD, Uluslararası Yatırım Destek Ofisi ile yatırımcıya "rehber" olacak
26 Ekim 2022 Çarşamba 17:32:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 17:32:00

Akıllı dolanan mühimmat Alpagut ilk kez tanıtıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

ROKETSAN ve STM tarafından geliştirilecek Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi Apagut, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında ilk kez tanıtıldı.

ROKETSAN ve STM tarafından geliştirilecek Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi Apagut, ilk kez tanıtıldı.

Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi İş Birliği Protokolü, iki şirket arasında SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, fuarda yapılan ürünlerin sergilendiğini, yapacakların da anons edildiğini söyledi.

Türkiye'nin çok daha güzel ve iyi ürünlere layık olduğunu vurgulayan Demir, "Dolanan mühimmatların muhtelif çeşit menzil ve kabiliyettekilerinin de eklenmesini bekliyoruz, arkadaşlarımız bunun farkındalar. Bu bir yolculuk, çok daha ilerilere gitmeye devam edecek. Geniş ölçüde sektörümüzün çeşitli oyuncuları da buna katkıda bulunacaklar. Burada ROKETSAN ve STM iş birliği yapıyorlar ama bunun çok daha geniş bir ekosistemi etkileyeceğini belirtmek isterim. Emeği geçenlere ve geçeceklere teşekkür ediyorum. Kısa zamanda başarılarını ve ürünlerini görmek istiyoruz." diye konuştu.

İmza töreninin ardından fuarın ilk 2 gününde ROKETSAN standında üzeri örtülü şekilde sergilenen Alpagut'un üzerindeki örtü açıldı.

İLK ATIŞ 2023 BAŞINDA

Alpagut'u geliştiren ROKETSAN ve STM'nin üst düzey yöneticileri, Türk savunma sanayisinin yeni mühimmatına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Alpagut'un İHA'lardan atılan dolanan mühimmat ihtiyacını karşılamak üzere kompakt bir tasarımla hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Proje için 2 güzide savunma sanayisi kuruluşunun bir araya geldiğini ifade eden İkinci, kamikaze İHA'lar konusunda uzman olan STM ile füze ve navigasyon teknolojileriyle öne çıkan ROKETSAN'ın güçlerini birleştirdiğini belirtti. İkinci, şunları kaydetti:

"Özellikle sahadaki stratejik seviye İHA'larımızın tehlikeli bölgelere girmeden hem o bölgeden bilgi alabilecekleri hem de herhangi bir hedefi vurabilecekleri, kompakt, tekrar kullanılabilir bir kamikaze İHA çözümü ortaya çıkartmaya çalıştık. Bu İHA, üzerindeki patlayıcı miktarıyla ve seyir süresiyle alandaki ihtiyaçları karşılayacak niteliklere sahip.

STM ve ROKETSAN'ın bilgi birikimlerinin ortaya çıkmasıyla dünya çapında, global pazarda da çok önemli bir yere sahip olacağını değerlendirdiğimiz bir ürün. Sadece İHA'lardan değil, yerdeki insansız diğer unsurlardan da kullanılabilecek özelliklerde olan ve üzerindeki yapay zeka algoritmalarıyla üstün sensör teknolojileriyle savaş alanında fark yaratacak bir ürün olarak ortaya çıkacak. Çalışmalara çoktan başladık. STM ile beraber belli bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yılbaşında ilk atışımızı gerçekleştireceğiz."

"İŞ BİRLİĞİNİN İLK ÜRÜNÜ, DEVAMI GELECEK"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de şirket olarak mini İHA kategorisinde dolanan mühimmat olarak adlandırılabilecek ürünleri ve kamikaze dronları bulunduğunu söyledi.

"Bu bir aile, daha başlangıçtayız, çok fazla şey yapacağız." diyen Güleryüz, şöyle devam etti:

"STM'nin yapay zeka, akıllı sistemler, görüntü işleme gibi yeteneklerinin üzerine uçuş tarafında da ciddi yetkinlik oluştu. Mühimmat konusunda ROKETSAN'ımızın yaptığı ürünler ortada. Mühimmat, itki sistemleri, hedef takip-bulma sistemleri konusunda kabiliyetlere sahip. STM ve ROKETSAN iş birliğiyle bu anlamda çok ciddi bir potansiyel olduğunu değerlendirdik. Alpagut ilk ürün olmayacak, devamı da gelecek."

Ürünü ilk olarak İHA'larda kullanmayı hedeflediklerini bildiren Güleryüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alpagut, İHA'ların ulaşamayacağı veya sokulmasının riskli olabileceği ortamlarda, yaklaşık 60 kilometreden fazla bir menzilde düşman unsurları tespit ve imha etmek gibi bir yetenek kazandıracak. Oyun değiştirme açısından çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyoruz. İleriki aşamalarda yerden de fırlatacağız, deniz platformları da dahil olmak üzere farklı platformlara entegrasyonu planlıyoruz. Dolanan mühimmatla ilgili iş birliğimizin ilk ürünü Alpagut olacak. Bundan sonra ihtiyaçlara yönelik çok farklı ürünleri de geliştiriyor olacağız beraber."

FARK EDİLMEDEN, KARIŞTIRILMADAN NOKTA ATIŞI

Gece ve gündüz operasyon yapabilecek Alpagut, hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturacak.

60 kilometre operasyonel yarıçapı, 60 dakikadan fazla havada kalma süresi ve farklı tipte harp başlıkları taşıyacak Alpagut, tekli ve sürü konseptine uygun kullanılabilecek.

Sistem çalışma konsepti olarak ateşlendikten ya da bırakıldıktan sonra havada belli bir süre dolanarak hedef tespiti, takibi ve hedef kıymetlendirme faaliyetlerini icra edecek ve yerden gönderilen kullanıcı onayıyla otonom olarak belirlenmiş hedefe dalış yaparak hedefi imha edecek.

Alpagut sahip olduğu iki modlu arayıcı başlıkla hedefi fark edilmeden tespit ve teşhis edebiliyor, konum karıştırıcı sistemlerden etkilenmiyor ve hassas güdüm-kontrol tahrik sistemi ile hedefe nokta atışı yönlenebiliyor. Sistem tüm bu özelliklerin yanı sıra at-unut özelliğiyle de kullanıcısına önemli avantajlar sağlıyor.

Alpagut; insanlı ve insansız kara/hava/deniz araçlarına hızlı entegre edilebilmesiyle de öne çıkıyor. Geliştirilecek sistemin, yerli SİHA sistemleri ile entegre bir şekilde çalışarak mobil hava savunma sistemleri, stratejik yer unsurları ile asimetrik hedeflere hızla angajman sağlayabilmesiyle harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor.

Akıllı dolanan mühimmatta, 11 kilogram parçacık etkili, zırh delici ve termobarik seçenekli harp başlığı kullanılıyor.

Ağırlığı 45 kilogram olan Alpagut, 2,3 metre uzunluğa, 2,5 metre kanat açıklığına sahip bulunuyor.

Alpagut, Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB3, Hürkuş, Deniz Kartalı, Atak-2, Gökbey gibi hava platformlarında, silahlı insanlı/insansız kara araçlarında, MİLGEM, silahlı insansız deniz aracı gibi deniz platformlarında kullanılabilecek.

Etiketler : alpagut saha expo roketsan
Sahnede fenalaştı

Sahnede fenalaştı
Memleket coşkusu

Memleket coşkusu
AĞLATAN AYRILIK SAHNESİ

AĞLATAN AYRILIK SAHNESİ
2.5 saat canlı

2.5 saat canlı
Çok kadınla günlerde büyüdüm

Çok kadınla günlerde büyüdüm
İlhan Şeşen'den şarkı

İlhan Şeşen'den şarkı
Fotoşopla bacak uzatma modası

Fotoşopla bacak uzatma modası
Tarihi defile

Tarihi defile
Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor

Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX