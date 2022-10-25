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25 Ekim 2022 Salı 17:33:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 17:33:00

Akdeniz Üniversitesinde üretilen 'otomatik yol kapanı' TSK envanterine girmeyi başardı

Kaynak: AA

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Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te üretilen otomatik yol kapanının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve NATO envanterine girdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından "Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı" tasarlandı.

Antalya Teknokent'te proje süreci tamamlanan Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı hava basınçlı uzaktan komutalı elektrik motoru tahrikli olma özelliği taşıyor.

Taşınabilir, saniyeler içinden açılan ve ardından kapanma özelliğine sahip otomatik yol kapanı TSK ve NATO envanterine girdi.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent şirketlerinden Savhatek Savunma AŞ'nin kurucu ortağı Öğretim Görevlisi İbrahim Yıldırım, Antalya Teknokent'te yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucunda 1,5 saniyede açılan, bir saniyede kapanan 4,5 metre makas uzunluğu olan bir elektrikli yol kapanı yaptıklarını belirtti.

Dünyada bu kapanı üreten Hollanda, Almanya gibi belli başlı ülkeler olduğunu kaydeden Yıldırım, "Onlarda sistem tamamen basınçlı havayla çalışıyor ve kapan bir kere açılıp kapanıyor. Onu yeniden doldurmanız gerekiyor. Biz bunu ulusal patentle elektrik tahrikli hale getirdik ve bir kere şarj ettiğimizde 25-30 defa sistemi açıp kapatabiliyoruz. Bu teknolojisiyle şu an dünyada tek." ifadesini kullandı.

Üniversite sanayi iş birliği sayesinde üniversitedeki akademik bilgiyi katma değeri yüksek ürüne dönüştürmek için çalıştıklarını aktaran Yıldırım, bunun bir örneği olarak elektrikli yol kapanını ürettiklerini kaydetti.

Ürettikleri otomatik yol kapanının yol kontrol noktalarında ya da dur ihtarına uymayan araçların durdurulmasında kullanılan bir sistem olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti:

"Bu sistemin yokluğundan dolayı her yıl çok sayıda personel yaralanıyor, bazen şehit verdiğimiz oluyor. Bunun yanından pek çok sivil yaralanıyor ve takiplerde kaza yapan hurdaya çıkan araçlardan dolayı çok yüklü maddi hasar ve maliyet ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için uzaktan komutalı yol kapanı yaptık. Numune makinalarımız bir yıl boyunca Van, Ağrı ve Diyarbakır'da yüksek sıcak ve soğukta görev yaptı. Bu geliştirmeler sonucunda yaklaşık yüzde 90 yerlilikle ürünümüzü ürettik, patentini aldık. Ürünümüzü hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de NATO'nun envanterine kattık mutluyuz. Üniversitemizle birlikte daha nice iş birlikleri ile savunma sanayimiz için malzemeler üretmek üzere gayret gösteriyoruz."

Üretim Sorumlusu Ahmet Türkmen ise elektrikli kapanın portatif olduğu, araçtan indirilip kurulmasının bir dakika sürdüğü ve bir kaç saniyede açılabildiğini kaydetti.

Savhatek Savunma A.Ş. Şirket Müdürü İbrahim İşlek de şirketlerinin bugüne gelmesinde Akdeniz Üniversitesinin çok önemli katkıları olduğunu ve katkı sağlayan herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Etiketler : türk silahlı kuvvetleri otomatik yol kapanı nato envanter
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