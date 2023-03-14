AirPods ‘işitme cihazına' dönüşebilir

Apple'ın çok satan kulaklığı Airpods, önümüzdeki yıllarda işitme sağlığı ile ilgili pek çok özelliği içermesi mümkün. Bloomberg'in "Power On" bülteninde Mark Gurman, Apple'ın AirPods serisini "önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde bir sağlık aracı haline getirmek" için yükseltmeler yapacağına inandığını söyledi. Bu yükseltme, aksesuarları kullanarak "bir tür işitme verisi alma" yeteneğini içerebilir denildi.

