J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine dahil edildi.

Konuya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Huzurlarınızda ATİLLA. Ailemizin yeni üyesi J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak Helikopterimiz gökyüzünde destan yazmak için hazır. Jandarma Havacılık Başkanlığımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.