Ailenin yeni üyesi: "Huzurlarınızda ATİLLA"
TUSAŞ tarafından üretilen J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.
J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine dahil edildi.
Konuya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Huzurlarınızda ATİLLA. Ailemizin yeni üyesi J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak Helikopterimiz gökyüzünde destan yazmak için hazır. Jandarma Havacılık Başkanlığımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.