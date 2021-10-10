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10 Ekim 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 07:30:00

Ailenin yeni üyesi: "Huzurlarınızda ATİLLA"

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TUSAŞ tarafından üretilen J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.

J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine dahil edildi.

Konuya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Huzurlarınızda ATİLLA. Ailemizin yeni üyesi J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak Helikopterimiz gökyüzünde destan yazmak için hazır. Jandarma Havacılık Başkanlığımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : J-0445 ATİLLA Atak helikopteri Jandarma Genel Komutanlığı
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