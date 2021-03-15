Ailelere 'TikTok' uyarısı: Çocukların 'dijital ayak izi'ni takip edin

'TikTok' uygulamasında cinsel içerikli ve küfürlü konuşmalarla dolu videoların bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar aileleri uyardı. Prof. Dr. Levent Eraslan, "TikTok kullanımına karşı anne ve babaların, çocuklarının 'dijital ayak izi'ni takip etmeleri oldukça değerli. TikTok canlı yayınında kişiler birbirlerine sanal para verebilmekte. Bu da istenmeyen, çok nahoş durumlara yol açabilmekte. Bu yüzden tedbirli olun" dedi.

