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TEKNOLOJİ

Aile emojileri sadeleşti

Aile emojileri sadeleşti

Apple, en son iOS 17.4 güncellemesinde 10 yılı aşkın süredir var olan aile emojisini kaldırdı ve yerine yine aile bireylerini temsil eden daha klasik emojileri getirdi.

Emojilerde her aile üyesi için tüm cilt varyasyonları dahil edildiğinde yaklaşık 52 bin kombinasyon elde edilecekti. Bunu emoji kısmında görüntülemek ise karmaşaya neden olacak ve istenen emojiyi aramak neredeyse imkansız olacaktı. Apple, bu sorunu çözmek için tam zıttı bir yaklaşım benimsedi ve çareyi cilt tonu varyasyonları dahil etmek yerine cilt tonunu ve cinsiyeti tamamen kaldırmakta buldu.