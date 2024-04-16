VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li başkandan ırkçı karar!
Antalya Havalimanı'nı 3 ayda 3 milyon yolcu kullandı
Devlet Bahçeli'den yeni anayasa mesajı!
5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi! Masada 4 ana başlık var
İki ilde terör operasyonu: 8 gözaltı
16 Nisan 2024 Salı 07:24:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 07:24:00

Aile emojileri sadeleşti

ABONE OL

Apple, en son iOS 17.4 güncellemesinde 10 yılı aşkın süredir var olan aile emojisini kaldırdı ve yerine yine aile bireylerini temsil eden daha klasik emojileri getirdi.

Emojilerde her aile üyesi için tüm cilt varyasyonları dahil edildiğinde yaklaşık 52 bin kombinasyon elde edilecekti. Bunu emoji kısmında görüntülemek ise karmaşaya neden olacak ve istenen emojiyi aramak neredeyse imkansız olacaktı. Apple, bu sorunu çözmek için tam zıttı bir yaklaşım benimsedi ve çareyi cilt tonu varyasyonları dahil etmek yerine cilt tonunu ve cinsiyeti tamamen kaldırmakta buldu.
Etiketler : apple aile emoji
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX