VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD: Rusya nükleer silah kullanırsa sonuçları ağır olacak
Ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan vitrine çıkıyor
Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'dan geçti
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
İzmir'de 155 düzensiz göçmen yakalandı
NATO, Rusya'nın “kirli bomba” iddiasını reddetti
ABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Hakkari'de iki bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
174 Gıda Hattı'na 2,8 milyon başvuru yapıldı
Başkan Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserini izledi
Bakan Nebati, 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı için Riyad'a gidecek
Tatar: Doğu Akdeniz'de Türk varlığının devam etmesi için KKTC çok önemlidir
Başkan Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı
Sinop'ta sezonun son kruvaziyeri uğurlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine başsağlığı
Fransa'da akaryakıt tedarikini sekteye uğratan grevler 2 rafineride sürüyor
Biden yaşının ve sağlığının sorgulanmasının "tamamen meşru" olduğunu söyledi
Zelenskiy: Moskova Tahran'ın nükleer programına destek verebilir
Arkadaşını kazara öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu en büyük mirasımız olacak
İlaç ve tıbbi malzeme yolsuzluğunda 26 kişi tutuklandı
AB'de vatandaşların neredeyse yarısı hava kirliliğinden şikayetçi
Savunma sanayiinin kalbi İstanbul'da atacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çok ciddi bir kazaydı
25 Ekim 2022 Salı 00:32:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 00:32:00

Ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan vitrine çıkıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı çözümlerine ağır sınıfta Kapgan ekleniyor. Yüksek manevra kabiliyeti ve hızıyla dikkat çeken Kapgan, bugün İstanbul'da ilk kez sergilenecek.

HAVELSAN, "dijital birlik" konsepti için bir süredir insansız kara, hava ve deniz araçları geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Şirket, bu çalışmaların ilk örneği olarak, orta sınıf insansız kara aracı Barkan'ı geliştirdi. Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yeni yetenekler kazanan Barkan'ın yakın zamanda envantere girmesi bekleniyor.

HAVELSAN, bu çalışmanın devamı olarak bir süredir ağır sınıf insansız kara aracına yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sonunda da ortaya Kapgan çıktı.

Kapgan, SAHA İstanbul tarafından bugün başlayacak SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.

DAHA GÜÇLÜ PLATFORM, DAHA ETKİLİ SİLAH

İsmini "fatih" anlamına gelen Göktürk Kağanı "Kapgan Kağan"dan alan ağır sınıf insansız kara aracı, 30x113 milimetrelik silah sistemi ile dikkati çekiyor. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2000 metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de Kapgan'a entegre edilebilecek.

Kapgan, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşullarında, değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında gerekli görüldüğü durumlarda platform üzerinde yük taşınacak arayüzler bulunabilecek.

Kapgan, HAVELSAN Otonomi Paketi sayesinde otonom devriye, GPS bağımsız görev, dinamik güzergah planlama, link kaybında eve dönüş ve sürülebilir yol analizi yapabilme kabiliyeti ile elektronik harbe karşı yüksek seviye dayanım sağlayacak.

DRONELARLA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Kapgan, 5 kilometre taktik veri linki, GSM ve uydu haberleşme altyapısı, 4 metre yükseltilebilir çevre gözetleme mastı ve yüksek teknoloji sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak gündüz/gece görüş ve faaliyet imkanı sunacak.

Araca entegre kablolu veya kablosuz drone sayesinde menzil yetersiz durumlarda da röle olarak kullanılabilecek, drone entegre modem üzerinden kesintisiz haberleşme sağlanabilecek, görüş dışında kalan bölgelerde kolaylıkla drone üzerinden gözetlenebilecek. Bu sayede aracın keşif, gözetleme ve operasyon kabiliyeti de artırılmış olacak.

Karma/sürü dijital birlik görev icrasına uygun olarak geliştirilen Kapgan, asimetrik tehditlere karşı etkin çözüm, otomatik hedef takibi, yüksek hareket kabiliyeti sayesinde meskun mahal operasyonları, keşif, gözetleme, devriye ve taktik intikallerinde ihtiyaç duyulan desteği, temel görevleri ve en önemlisi dijital muharebe alanlarının gereksinimlerini karşılayacak.

6 SAAT OPERASYON KABİLİYETİ

Robotik kol entegrasyonu ile ergonomik ve modüler yer komuta kontrol istasyonları da Kapgan'ın kolluk kuvvetlerinin yüksek vuruş yeteneğini artırmasını sağlayacak.

Kapgan, yerli ve özgün yazılımları, modüler mimarisi sayesinde farklı ihtiyaçlara yönelik farklı boyutlarda ve farklı tiplerde çeşitli görevleri yerine getirebilecek operasyonel konfigürasyon imkanına da sahip olacak.

Ağır sınıf insansız kara aracı, 1400 kilogram ağırlığa, 600 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor. Kapgan, saatte 25 kilometre hıza ulaşıyor, 6 saat operasyon gerçekleştirebiliyor. Kapgan, 5 kilometrenin üzerinde görüş hattı haberleşmesi, GSM haberleşmesi gibi yöntemlerle kumanda edilebiliyor.

Elektrikli motorlu araç, 0,5 metre engel aşma, 1,2 metre hendek geçişi gibi yeteneklerle operasyon gerçekleştiriyor.

Etiketler : insansız kara aracı dijital birlik HAVELSAN Kapgan
Evlat edinme isteği

Evlat edinme isteği
Tek kriteri senaryo

Tek kriteri senaryo
Romantik sürpriz

Romantik sürpriz
Şarkılar âşıklar için

Şarkılar âşıklar için
Aşkın saati hızlandı

Aşkın saati hızlandı
Tarihi defile

Tarihi defile
Hasat zamanı

Hasat zamanı
Yetersiz bakiye şoku

Yetersiz bakiye şoku
Ailece karavanla Türkiye tatili

Ailece karavanla Türkiye tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX