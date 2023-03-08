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08 Mart 2023 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 15:00:00

Adıyaman'ın depremzede çocukları T3 Vakfı ile model uçak yaptı

Kaynak: AA

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, çocukların afet travmasını atlatabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Eğriçayır Parkı Çadır Kenti'nde, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" kuruldu.

Çadırda düzenlenen atölyelerde maket uçak yapımını öğrenen çocuklar, bunları uçurmanın sevincini yaşadı.

T3 Vakfının Ankara sorumlusu Alperen Karaköse, depremlerin ardından 250 gönüllüyle sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de büyük bir felaket yaşandığını vurgulayan Karaköse, "Deprem yaralarının sarılması için çalışmalar yapılıyor. Biz de ilk günlerde arama kurtarma faaliyetlerinde, Baykar'ın gönderdiği yardım malzemelerinin lojistik ve dağıtımında bulunduk." dedi.

Çocukları deprem psikolojisinden bir nebze de olsa uzaklaştırmak istediklerini belirten Karaköse, şunları kaydetti:

"Depremi unutmaları için gönüllülerimizle birlikte çocuklara yönelik çalışma başlattık. Onlara model uçak yapımını öğrettik. Uçağın gövde kısmı, nasıl uçurulması gerektiği, kanatları ve gövdesinin nasıl olması gerektiği konularında bilgi paylaştık. Yaptıkları uçakları kendilerine hediye ediyoruz. Bu şekilde oyun oynamalarını sağlıyoruz. Güzel vakit geçiriyorlar. Atölyemizde birçok etkinlik düzenleyerek çocuklarımızın deprem psikolojisinden kurtulmalarını istiyoruz."

"HALİMİZE ŞÜKREDİYORUZ"

Çadırda gönüllü çalışan üniversite öğrencisi Ahmet Emir Yıldırım ise tatil için geldiği memleketi Adıyaman'da depreme yakalandığını anlattı.

Kentte büyük bir felaketin yaşandığını ifade eden Yıldırım, "Depremin ilk günlerinde arama kurtarma faaliyetlerine destek verdik. Bu işler tamamlandıktan sonra köylere yardım götürdük. Şu an çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Depremde evimiz hasar aldı. Halimize şükrediyoruz. Hayatta kaldık. Zor bir afetti. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

13 yaşındaki Feyyaz Ebuhaşeve de "Burada her gün farklı etkinlikler yapılıyor. Büyüyünce astronot olmak istiyorum. Uzayı merak ediyorum. Bugün uçak yaptım. Kardeşim ve arkadaşlarımla buraya geliyorum. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Etiketler : türkiye teknoloji takımı vakfı t3 vakfı adıyaman depremzede çocuk

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