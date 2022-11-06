ABD'deki Türk silah fabrikası için geri sayım

Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral, AA muhabirine, ABD Florida'da kurulan silah fabrikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'deki fabrika inşaatının Şubat 2023'te tamamlanacağını ifade eden Aral, mart ayında makine yerleşimi gerçekleştirileceğini, muhtemelen ikinci çeyrekte üretimlerin başlayacağını söyledi.

Aral, "İnşaat kapsamında zemin betonu ve duvarları tamamlandı. Çatısı kurulum aşamasında. Akabinde tasarıma uygun ofis, havalandırma, tesisat ve bilgi teknoloji altyapısı tamamlanacak. Tüm makine ve ekipmanların siparişi verilmiş, otomasyon planlaması yapılmış ve yüzey prosesleri için gerekli tesis yatırımları gerçekleşmiş durumda." dedi.

Fabrikanın üretim kapasitesine ilişkin de bilgiler veren Aral, şöyle konuştu:

"Fabrikada, 2023 yılında toplam aylık kapasite ilk etapta 8 bin, daha sonra kademeli şekilde aylık 15 bine çıkacak şekilde planlama yapıldı. Makine parkuru buna göre seçildi. Üretimde, 3 vardiya 24 saatlik çalışma temposuna ulaşıldığında, aylık 25 bin adetlik kapasiteye ulaşmış olacağız. Bu fabrikada sadece mikro kompakt dediğimiz ABD'ye ithalatı mümkün olmayan ve ABD'de üretilmesi gereken ürünler olacak. Ürünlerin ABD yapımı olması için gerekli ABD yapımı parçaların haricindeki tüm ham madde ve parçalar Türkiye'den temin edilecek."

ABD'deki ihaleler için engel kalmayacak

ABD pazarının sadece Canik için değil, bütün dünyadaki önde gelen silah üreticileri için en büyük pazar olduğunu vurgulayan Utku Aral, şunları kaydetti:

"ABD sivil pazarı, dünyada hiçbir ordunun veya kolluk kuvvetin alamayacağı kadar yüksek adette pazar payına sahip. Bu yüzden ABD bizim için çok değerli bir pazar ve ABD'de bulunan geniş kullanıcı portföyü de bizim için çok değerli. Portföy içerisinde her türlü kullanıcı mevcut. Bunlar taktik, spor, ev ve kişisel güvenlik amaçlı kullanıcılar. Mesela dinamik parkur atıcılığı, fabrikasyon üretimde 9 milimetre olarak yakın zamanda olimpik bir branş olacak. Ayrıca gelecekte, 2018 yılında performans ve fiyat puanlamasında kazandığımız ama ABD üretimi olmamamız sebebiyle kaybettiğimiz ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği gibi ABD'nin büyük ihalelerini kaybetmeyeceğiz. Florida'daki fabrikamızla böyle bir durumun tekrar yaşanmamasını sağlamış olacağız. Ayrıca gelecekte 12.7, 20 ve 30 milimetre gibi Avrupa kıtasında üretmekte olduğumuz ürünlerin ABD'de de üretilme imkanı sağlanmış olacaktır."

"Türkiye'de yaptıklarımızı ABD'de yapacağız"

ABD'de gerçekleştirdikleri yatırımın entegre bir tesis yatırımı olması dolayısıyla firma için çok önemli olduğunu dile getiren Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projemizle bugün Türkiye'de ne yapıyorsak bire bir aynısını ABD'de yapabiliyor olacağız. Bunun paralelinde 2022 yılı başında İngiliz top üreticisi AEI Systems firmasını satın alma hususu çok önemli bir projedir. AEI Systems alımı ile firmamızın uzun zamandır planladığı orta kalibre yani 20 ve 30 milimetre topların üretimi hedefine ulaşmış oldu. Alım için görüşmelerimiz 2019 yılında başladı ama pandemi dolasıyla 2 sene gecikti. Bilindiği üzere İngiltere'de pandemi çok ağır yaşandığı için denetim sürecini yürütmekte zorlandık. Geldiğimiz noktada sürecin tamamlanması için İngiltere'nin izni süreci var. Bu yatırım ile orta kalibre alanına girmemiz yanında, Unirobotics şirketimizde gerçekleştirdiğimiz uzaktan kumandalı ve stabilize sistemlerin silah portföyünü de geliştirmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi yine hedefimiz ihracat pazarları olacak."