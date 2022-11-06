VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'deki Türk silah fabrikası için geri sayım
Son 8 yılın dünyadaki en sıcak yıllar olabileceği hesaplanıyor
Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
ABD'de kritik seçim!
AK Parti'den asgari ücret açıklaması
"Terörün kökünü kurutacağız"
Türkiye, toplantıya damgasını vurdu!
Otomotiv ihracatı ekimde 2,65 milyar dolar oldu
Elektrikli otomobil satışları 10 ayda 5 bine dayandı
Dünya şampiyonu Eda Sayak, çocukluk hayalini gerçekleştirip tarih yazdı
Arap Birliği Zirvesi'nde, Filistin öncelik sıralamasındaki eski yerini aldı
Saraybosna'daki tarihi çeşmelerden akan su, şehre "hayat vermeye" devam ediyor
Antalya kıyılarında bulunan 14 gemi batığı su altı arkeologlarını heyecanlandırdı
Başkan Erdoğan'ın çok kartı var
Aracın kilometresini düşürenler yandı! Hapis cezası var
Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı
Esed rejiminin İdlib'de çadır kampa düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 75'i yaralandı
Türkmenler, yıkılmanın eşiğindeki tarihi Kerkük Kalesi'nin restore edilmesini istiyor
Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı
KPSS Ortaöğretim başladı
Bakan Kurum, TOKİ kura çekimi için müjdeyi verdi
MİT Ayn İsa eyalet sorumlusu Kays Berho Sulayva'yı etkisiz hale getirdi
İş insanı cinayete mi kurban gitti?
06 Kasım 2022 Pazar 15:55:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 15:55:00

ABD'deki Türk silah fabrikası için geri sayım

Kaynak: AA

ABONE OL

Canik markasıyla dünyanın önde gelen ateşli silah üreticisi haline gelen Samsun Yurt Savunma, ABD'de gelecek yıl faaliyete başlayacak fabrikayla yurt dışı pazarlara ilişkin hedeflerini büyütecek.

Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral, AA muhabirine, ABD Florida'da kurulan silah fabrikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'deki fabrika inşaatının Şubat 2023'te tamamlanacağını ifade eden Aral, mart ayında makine yerleşimi gerçekleştirileceğini, muhtemelen ikinci çeyrekte üretimlerin başlayacağını söyledi.

Aral, "İnşaat kapsamında zemin betonu ve duvarları tamamlandı. Çatısı kurulum aşamasında. Akabinde tasarıma uygun ofis, havalandırma, tesisat ve bilgi teknoloji altyapısı tamamlanacak. Tüm makine ve ekipmanların siparişi verilmiş, otomasyon planlaması yapılmış ve yüzey prosesleri için gerekli tesis yatırımları gerçekleşmiş durumda." dedi.

Fabrikanın üretim kapasitesine ilişkin de bilgiler veren Aral, şöyle konuştu:

"Fabrikada, 2023 yılında toplam aylık kapasite ilk etapta 8 bin, daha sonra kademeli şekilde aylık 15 bine çıkacak şekilde planlama yapıldı. Makine parkuru buna göre seçildi. Üretimde, 3 vardiya 24 saatlik çalışma temposuna ulaşıldığında, aylık 25 bin adetlik kapasiteye ulaşmış olacağız. Bu fabrikada sadece mikro kompakt dediğimiz ABD'ye ithalatı mümkün olmayan ve ABD'de üretilmesi gereken ürünler olacak. Ürünlerin ABD yapımı olması için gerekli ABD yapımı parçaların haricindeki tüm ham madde ve parçalar Türkiye'den temin edilecek."

ABD'deki ihaleler için engel kalmayacak

ABD pazarının sadece Canik için değil, bütün dünyadaki önde gelen silah üreticileri için en büyük pazar olduğunu vurgulayan Utku Aral, şunları kaydetti:

"ABD sivil pazarı, dünyada hiçbir ordunun veya kolluk kuvvetin alamayacağı kadar yüksek adette pazar payına sahip. Bu yüzden ABD bizim için çok değerli bir pazar ve ABD'de bulunan geniş kullanıcı portföyü de bizim için çok değerli. Portföy içerisinde her türlü kullanıcı mevcut. Bunlar taktik, spor, ev ve kişisel güvenlik amaçlı kullanıcılar. Mesela dinamik parkur atıcılığı, fabrikasyon üretimde 9 milimetre olarak yakın zamanda olimpik bir branş olacak. Ayrıca gelecekte, 2018 yılında performans ve fiyat puanlamasında kazandığımız ama ABD üretimi olmamamız sebebiyle kaybettiğimiz ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği gibi ABD'nin büyük ihalelerini kaybetmeyeceğiz. Florida'daki fabrikamızla böyle bir durumun tekrar yaşanmamasını sağlamış olacağız. Ayrıca gelecekte 12.7, 20 ve 30 milimetre gibi Avrupa kıtasında üretmekte olduğumuz ürünlerin ABD'de de üretilme imkanı sağlanmış olacaktır."

"Türkiye'de yaptıklarımızı ABD'de yapacağız"

ABD'de gerçekleştirdikleri yatırımın entegre bir tesis yatırımı olması dolayısıyla firma için çok önemli olduğunu dile getiren Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projemizle bugün Türkiye'de ne yapıyorsak bire bir aynısını ABD'de yapabiliyor olacağız. Bunun paralelinde 2022 yılı başında İngiliz top üreticisi AEI Systems firmasını satın alma hususu çok önemli bir projedir. AEI Systems alımı ile firmamızın uzun zamandır planladığı orta kalibre yani 20 ve 30 milimetre topların üretimi hedefine ulaşmış oldu. Alım için görüşmelerimiz 2019 yılında başladı ama pandemi dolasıyla 2 sene gecikti. Bilindiği üzere İngiltere'de pandemi çok ağır yaşandığı için denetim sürecini yürütmekte zorlandık. Geldiğimiz noktada sürecin tamamlanması için İngiltere'nin izni süreci var. Bu yatırım ile orta kalibre alanına girmemiz yanında, Unirobotics şirketimizde gerçekleştirdiğimiz uzaktan kumandalı ve stabilize sistemlerin silah portföyünü de geliştirmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi yine hedefimiz ihracat pazarları olacak."

Etiketler : Utku Aral ABD AEI Systems
Altın Terazi için 9 film yarışacak

Altın Terazi için 9 film yarışacak
İşin Aslı tiyatro

İşin Aslı tiyatro
İkizlerle reklam

İkizlerle reklam
Mutfak alışverişi

Mutfak alışverişi
Maaile klipte

Maaile klipte
Michelin buluşma

Michelin buluşma
Meşhur olduğumda param yoktu

Meşhur olduğumda param yoktu
Dubai'de dünya prömiyeri

Dubai'de dünya prömiyeri
Güven veren aşk gezide başlamış

Güven veren aşk gezide başlamış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX