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ABD'deki çalışmaya göre, ayak izi veya nefesten insan DNA'sı tespit edilebiliyor
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16 Mayıs 2023 Salı 09:00:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 09:00:00

ABD'deki çalışmaya göre, ayak izi veya nefesten insan DNA'sı tespit edilebiliyor

Kaynak: AA

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ABD'de bilim insanları, DNA örneklerinin, insanın yıkandığı sudan, havaya karışan nefesinden veya kumsaldaki ayak izinden bile toplanabileceğini keşfetti.

Florida Üniversitesinden bir grup araştırmacı, bir insanın DNA'sına ait bilgilerin artık, sahilde bırakılan ayak izlerinden, bir odada solunan havadan veya okyanusta yüzerken bırakılan tükürük benzeri atıklardan tespit edilebileceğini ortaya koyan bir buluşa imza attı.

Nature Ecology & Evolution isimli bilimsel dergide sonuçları yayımlanan araştırmada, bilim insanlarının, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını incelemek için kumda bulunan çevresel DNA örneklerini toplarken, bulguların çok kaliteli olduğu ve o bölgede yaşayan popülasyonun genetik atalarının belirlenebildiği sonucuna ulaştıkları belirtildi.

Araştırma kapsamında 6 kişinin çalıştığı 280 metrekarelik bir hayvan kliniğinden alınan hava örnekleri üzerinde yapılan incelemede, çalışan personel ve hayvanlara ait DNA'ların tespit edilerek eşleştirmelerinin yapılabildiği gözlendi.

Araştırma raporunda, "Tükürüğümüz, derimiz, terimiz ve kanımız yoluyla çevreye karışan insan DNA'sı, kayıp kişilerin bulunmasına ve suçları çözmek için adli soruşturmalara yardımcı olmak, arkeolojik öneme sahip alanları belirlemek ve atık sulardaki DNA izleri aracılığıyla sağlığı izlemek için kullanılabilir." ifadesi kullanıldı.

Florida Üniversitesi Vahşi Yaşam Hastalıkları Genom Bilimi Profesörü David Duffy, "Bütün bu kişisel, atalara ait ve sağlıkla ilgili veriler çevrede ücretsiz olarak mevcut ve şu anda havada asılı duruyor." ifadesini kullandı.

Rapor aynı yöntemlerin, "mahremiyet ihlalleri, konum izleme, veri toplama, bireylerin veya toplumların genetik takibi" gibi kötü niyetli çalışmaların yapılmasını kolaylaştırabileceği tehlikesine de işaret edildi.

Etiketler : abd dna ayak izi nefes
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