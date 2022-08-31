ABD'de yılın tabancası seçilmişti!

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31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:47:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:48:00

CANiK, yerli ve milli uçaksavar ile TEKNOFEST'te yerini aldı

Kaynak: AA

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ABD'de yılın tabancası ödülünü kazanan CANiK, ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiliyor

ABD'de, silah endüstrisinin en önemli ödüllerinden olan The Industry Choice Awards-ICA 2022'de SFx RIVAL ile yılın tabancası ödülünü kazanan CANiK, ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiliyor.

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

SYS Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, AA muhabirine, SFx RIVAL ile bu yıl "silah dünyasının Oskar'ı" olarak bilinen The Industry Choice Awards-ICA'da yılın tabancası ödülünü aldıklarını söyledi.

CANiK'in son 6 yılda 4'üncü kez bu ödülü aldığına işaret eden Gençer, "SFx RIVAL, bir yarışma tabancası, mükemmel bir tetik mekanizmasına sahip. Atıcılar çok hızla şekilde silahlarını kullanabiliyor. Yarış ortamında performansın, hızın ve isabetliliğin öne çıktığı ortamda silahın performansı yerini buluyor." dedi.

Gençer, CANİK'in geçen yıl kolay sökülebilir gövdeye geçtiğini, SFx RIVAL'de de bu özelliğin olduğunu belirterek, "Dış görünüşü çok estetik. Dünyanın en ünlü tasarımcılarıyla çalışıldı. Silah estetik anlamda da tam bir şaheser. Bu silah ağırlıklı olarak yarışma ve hobi atıcılığı silahı. Taktik bir silah değil. Üzerindeki gez ve arpacığı modifiye ederek, ilgili aksesuarları alarak taktik bir silaha da fevkalade çevrilebilir." diye konuştu.

CANiK, 2017'de TP9 SFx, 2019'da TP9 ELITE COMBAT ve 2020'de TP9 ELITE SC ile de yılın tabancası ödülünü kazanmıştı.

Etiketler : SFx RIVAL TP9 SFx hijen TP9 ELITE COMBAT
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