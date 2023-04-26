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26 Nisan 2023 Çarşamba 13:45:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 13:45:00

ABD, yapay zeka suistimaline sıkı önlem almayı planlıyor

Kaynak: AA

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ABD hükümeti, sohbet robotu ChatGPT gibi kullanımı yaygınlaşan yapay zeka robotlarının kullanımının suistimal edilmesine karşı sıkı önlem alacakları konusunda uyarıda bulundu.

ABD basınındaki haberlerde, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Lina Khan'ın, Adalet Bakanlığı, Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) ve Tüketici Mali Koruma Bürosundan (CFPB) yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre, toplantıda, yapay zekanın haksız, aldatıcı ya da suistimal edici kullanımına karşı önlem alma çabaları tartışıldı.

Günlük hayatta kullanımı yaygınlaşan yapay zeka robotlarının hatalı kullanımına karşı "hak, adalet ve eşitlik ilkelerini savunma" taahhüdü verildi.

Yapay zekanın belli alanlarda faydalı olabileceğine işaret edilirken, hukuka aykırı şekilde kullanılabileceği ve ayrımcılığı tetikleyebileceği de vurgulandı.

Hızla gelişen yapay zeka ve benzeri sistemlerin, ABD yasalarıyla uyumlu şekilde kullanılmasının sağlanacağına dikkati çekilerek, yapay zeka robotlarının suistimal edilmesine karşı sıkı önlem alacakları konusunda uyarı yapıldı.

"YETKİLERİMİZİN TAMAMINI KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

FTC Başkanı Khan, "Yapay zekanın sahtekarlığı ve ayrımcılığı artırdığını zaten görüyoruz. Amerikalıları bu tehditlerden korumak için yetkilerimizin tamamını kullanmaktan çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Teknolojik gelişmelerin önemli yenilikler getirebileceğini kaydeden Khan, "Ancak bu yenilikler, yasa dışı uygulamalar için kılıf olmamalı. Yapay zeka yasaların üstünde değil." açıklamasında bulundu.

YAPAY ZEKADA REKABET ARTARKEN, BİR YANDAN YENİ ŞÜPHELER DOĞURUYOR

Microsoft, yapay zeka atılımlarını hızlandırmak için, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile ortaklık yapmıştı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise şubatta ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıtmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon da diğer şirketlerin kendi sohbet robotlarını ve yapay zeka destekli ürünler oluşturma hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni teknolojilerini duyurmuştu.

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla "TruthGPT" adını verdiği bir platformu başlatacağını açıklamıştı.

Kar amacı gütmeyen Future of Life Institute'un geçen ay yayımladığı ve aralarında Elon Musk'ın da olduğu 1000'den fazla kişinin imzaladığı açık mektupta, yapay zeka robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zeka robotlarının geliştirilmesine ara verilmesi talep edilmişti.

Etiketler : abd yapay zeka suistimal
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