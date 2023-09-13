Türk savunma sanayiinin yükselişi hız kesmeden devam ediyor.

Atılan adımlar meyvelerini verirken, Körfez ülkelerinin de savunma sistemlerine ilgisi artıyor.

ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi, Türk savunma sanayiinin yükselişiyle ilgili yazı yayımladı.

Hazırlanan makalede, 2018 ve 2022 yılları arasında Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Türk savunma sanayii ürünlerinin en büyük müşterileri olduğu belirtildi.

KATAR TB2 SİHA'LARI SATIN ALAN İLK KÖRFEZ ÜLKESİ OLDU

Türkiye'nin 2014'ten bu yana bölgedeki başlıca müttefiki olan Katar'ın, TB2 SİHA'ları satın alan ilk Körfez ülkesi olduğuna işaret edildi.

Makelede, Türkiye'den en çok askeri sistem alan ülkelerin Suudi Arabistan ve BAE olduğu kaydedildi. Ayrıca Umman'a zırhlı araç, Kuveyt'e de TB2 satışına ilişkin anlaşmalara değinildi.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişim son 20 yılda katlanarak arttı.

EKVADOR'A İLK BÜYÜK SATIŞ

Son olarak Otokar'ın ürettiği Kobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Ekvador askeri yetkililerine teslim edildi.

Ülkeye Ekim sonunda 15 Ural tipi taktik aracın daha geleceği duyuruldu. Böylece Türk savunma sanayi Ekvador pazarına da girmiş oldu.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARI AŞMAK

2021 yılında 3 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yapan Türk savunma sanayii, bunu 2022'de yüzde 36 artırarak, 4 milyar 300 milyon dolar seviyesine taşıdı.