VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da askeri hareketlilik: Sınıra asker gönderdiler
Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliğinde kısıtlamalara uyduklarını belirtti
Azerbaycan: (Karabağ'daki) Ermenistan'a bağlı yasa dışı rejim yolların açılmasını engelliyor
ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti
"Köyden İndim Şehire" filminin bir bölümünün de çekildiği bina sosyal medyada ilgi görüyor
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener çeyrek finale yükseldi
13 Eylül 2023 Çarşamba 12:37:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 12:37:00

ABD, Türk savunma sanayiini konuşuyor: Körfez ülkelerinin bir numaralı tercihi

ABONE OL

Türkiye savunmada attığı hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi, Türkiye'nin savunma alanındaki yükselişiyle ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. Makalede Körfez ülkelerinin bir numaralı tercihinin Türkiye olduğu belirtildi.

Türk savunma sanayiinin yükselişi hız kesmeden devam ediyor.

Atılan adımlar meyvelerini verirken, Körfez ülkelerinin de savunma sistemlerine ilgisi artıyor.

ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi, Türk savunma sanayiinin yükselişiyle ilgili yazı yayımladı.

Hazırlanan makalede, 2018 ve 2022 yılları arasında Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Türk savunma sanayii ürünlerinin en büyük müşterileri olduğu belirtildi.

KATAR TB2 SİHA'LARI SATIN ALAN İLK KÖRFEZ ÜLKESİ OLDU

Türkiye'nin 2014'ten bu yana bölgedeki başlıca müttefiki olan Katar'ın, TB2 SİHA'ları satın alan ilk Körfez ülkesi olduğuna işaret edildi.

Makelede, Türkiye'den en çok askeri sistem alan ülkelerin Suudi Arabistan ve BAE olduğu kaydedildi. Ayrıca Umman'a zırhlı araç, Kuveyt'e de TB2 satışına ilişkin anlaşmalara değinildi.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişim son 20 yılda katlanarak arttı.

EKVADOR'A İLK BÜYÜK SATIŞ

Son olarak Otokar'ın ürettiği Kobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Ekvador askeri yetkililerine teslim edildi.

Ülkeye Ekim sonunda 15 Ural tipi taktik aracın daha geleceği duyuruldu. Böylece Türk savunma sanayi Ekvador pazarına da girmiş oldu.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARI AŞMAK

2021 yılında 3 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yapan Türk savunma sanayii, bunu 2022'de yüzde 36 artırarak, 4 milyar 300 milyon dolar seviyesine taşıdı.

Sektörün ana hedefi, en kısa sürede 10 milyar doların üzerine çıkmak.

Etiketler : Türkiye savunma Atlantik Konseyi Körfez tercihi
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX