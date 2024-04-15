ABD, Samsung'a ülkedeki çip yatırımı için 6,4 milyar dolar destek verecek

ABD, Samsung'a ülkedeki çip yatırımı için 6,4 milyar dolar destek verecek

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı açıklamasında, ülkenin yarı iletken üretimindeki liderliğini yeniden sağlamak için CHIPS ve Bilim Yasasını imzaladığını anımsattı.

Samsung ile ABD Ticaret Bakanlığı arasında, şirketin gelişmiş yarı iletken üretimi ve AR-GE'sini Texas'a getirmek için bir ön anlaşma yapıldığını duyuran Biden, bu kapsamda Samsung'un 40 milyar doların üzerinde yatırım ve en az 21 bin 500 istihdam sağlayarak Texas'ın yarı iletken ekosistemindeki rolünü güçlendireceğini vurguladı.

Biden, bu tesislerin, yapay zeka gibi ileri teknolojiler için gerekli olan dünyanın en güçlü çiplerinden bazılarının üretimini destekleyeceğinin ve ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendireceğinin altını çizdi.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da Samsung ile varılan ön anlaşma kapsamında, ülkenin yarı iletken tedarik zincirinin dayanıklılığını güçlendirmek, teknoloji liderliğini ilerletmek ve küresel rekabet gücünü artırmak için CHIPS ve Bilim Yasası çerçevesinde 6,4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlanacağı bilgisi verildi.

2030'A KADAR İLERİ ÇİPLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 20'SİNİ ÜRETME HEDEFİ



ABD'de bu ay Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye de CHIPS Yasası kapsamında 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman ve 5 milyar dolara kadar kredi sağlanacağı açıklanmıştı.

Mart ayında da Intel'in yerel çip üretim tesislerine yönelik 11 milyar dolarlık kredinin yanı sıra 8,5 milyar dolarlık hibe duyurulmuştu.

ABD yönetimi ayrıca, Global Foundries ve Microchip Technology'ye de yarı iletken üretimini artırmak için destek vereceğini belirtmişti.

Ülkenin, çip yatırımlarıyla 2030'a kadar dünyadaki en ileri yarı iletkenlerin yüzde 20'sini üretmesi hedefleniyor.