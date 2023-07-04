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04 Temmuz 2023 Salı 17:30:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 17:30:00

AB, büyük teknoloji şirketlerine katı kurallar getiriyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği'nin (AB) katı kurallar uygulayacağı büyük teknoloji şirketleri arasında Google, Apple, Meta ve Microsoft yer alıyor.

AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya hesabından, Dijital Piyasalar Yasası kapsamında "eşik bekçisi" kriterlerini karşılayan şirketler hakkında paylaşımda bulundu.

"Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft ve Samsung, AB Komisyonu'na Dijital Piyasalar Yasası kapsamında eşik bekçisi sınırını karşıladıklarını bildirdi" ifadesini kullanan Breton, AB'nin değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından resmi listenin 6 Eylül'e kadar açıklanacağını bildirdi.

KURALLAR HAKKINDA

AB'nin geçen yıl onaylanan ve dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak yasası kapsamında özellikle büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya konulacak.

Bu çerçevede Avrupa'da faaliyet gösteren, piyasa değeri en az 75 milyar avro olan ve 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

Bu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar, diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulacak.

Firmalara, sektörlerinde haksız rekabet etmelerini önleyecek önlemler yürürlüğe girecek.

Yasa kapsamında, bu şirketlerdeki farklı mesajlaşma hizmetlerinin birlikte çalışabilir olması gerekecek.

Büyük platformların çeşitli hizmetlerini rakip firmalarının benzer hizmetlerinin önünde tutması önlenecek.

Kullanıcıların önceden yüklenmiş yazılımları veya uygulamaları kaldırması engellenmeyecek.

Büyük şirketlerin, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.

"Eşik bekçisi" konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası verilebilecek.

Yeni kuralların, 2024'ün mart ayında uygulanması planlanıyor.

Etiketler : avrupa birliği teknoloji google apple microsoft meta
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