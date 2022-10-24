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24 Ekim 2022 Pazartesi 17:28:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 17:28:00

AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2024 yılında satılan bütün akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeye son onayı verdi.

AB Konseyi, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan düzenlemenin üye ülkeler tarafından onaylandığını açıkladı.

Buna göre, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak.

Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

Yeni cihaz alımlarında kablo ve şarj aleti satın almak gerekmeyecek.

Mevcut kablo ve şarj aletleri farklı cihazlarda kullanılabilecek.

Düzenleme, 2026 yılında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek.

Daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Halihazırda çoğu Android cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.

Düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.

Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

Etiketler : avrupa birliği akıllı telefon tek tip şarj girişi
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