8 yıldır beklenen Cyberpunk 2077 oyunu geldi

Konsol tarafında herhangi bir sorun belirtilmezken, Steam sunucularının çöktüğü öğrenildi. Tam 8 yıldır beklenen Cyberpunk 2077'da ana karakter V’nin hikayesine odaklanmak ve oynamak için heyecanlı olan sabırsız kullanıcılar, Steam’in bile beklemediği tarihin en yüksek trafik artışına neden oldu ve Steam sunucuları kısa süreliğine çöktü.

