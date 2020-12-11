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11 Aralık 2020 Cuma 10:47:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 10:47:00

8 yıldır beklenen Cyberpunk 2077 oyunu geldi

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Beklenen oyun Cyberpunk 2077 dün itibarıyla piyasaya sürüldü.

Konsol tarafında herhangi bir sorun belirtilmezken, Steam sunucularının çöktüğü öğrenildi. Tam 8 yıldır beklenen Cyberpunk 2077'da ana karakter V’nin hikayesine odaklanmak ve oynamak için heyecanlı olan sabırsız kullanıcılar, Steam’in bile beklemediği tarihin en yüksek trafik artışına neden oldu ve Steam sunucuları kısa süreliğine çöktü.

Etiketler : Cyberpunk 2077 oyun Steam
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