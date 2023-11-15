VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den yola çıktı
Borsa İstanbul'da “Gong” sesi Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için çaldı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü
Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması yönünde güçlü bir irade ortaya koymaktayız"
İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
15 Kasım 2023 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 14:15:00

700 uçuş saatini deviren GÖKBEY, ilk görevine hazırlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, zorlu testleri birer birer geride bırakarak ilk görevi için gün sayıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin özgün projesi GÖKBEY genel maksat helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda önemli kilometre taşlarını birer birer geride bırakan GÖKBEY helikopteriyle son dönemde hız ve irtifa testleri gerçekleştirildi.

GÖKBEY maksimum servis irtifası olan 20 bin fite ilk kez ulaşarak başarılı bir testi geride bıraktı. Motor performans testleri tamamlandı. 1 saat süren testlerde GÖKBEY helikopteri bu irtifada hem çift motor hem de tek motorla uçuş yaptı. Böylece önemli bir güvenli uçuş gereksinimi başarı ile tamamlanmış oldu.

GÖKBEY Programı kapsamında 3 prototip helikopterle toplamda 700 uçuş test saatine ulaşıldı.

Helikopterin askeri versiyonları, askeri sertifikasyon ve kalifikasyon süreçleri sonrasında kullanıcılara teslim edilecek. Sivil versiyon ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen sivil sertifikasyon sürecinin sonunda Genel Müdürlük tarafından yayınlanacak tip sertifikası ile sivil kullanıcılara sunulacak.

Bu doğrultuda 3 adet GÖKBEY, yakın zamanda Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilecek.

MİLLİ MOTORU DA HAZIRLANIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi 2013 yılında imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen GÖKBEY helikopteri, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirdi.

GÖKBEY, 19 Nisan 2023'te TEI tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 turboşaft motorları ile ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında milli TS1400 turboşaft motorları ile etkin şekilde icra edebilecek.

Etiketler : savunma sanayii gökbey tusaş
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX