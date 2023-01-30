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7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi İstanbul'dan yola çıktı
30 Ocak 2023 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 16:45:00

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi İstanbul'dan yola çıktı

Kaynak: AA

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7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan 19 bilim insanı, Antarktika'ya gitmek için İstanbul'dan yola çıktı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan 19 bilim insanı, Antarktika'ya gitmek için İstanbul'dan yola çıktı.

Bilim seferinin koordinatörlüğünü yapan TÜBİTAK KARE Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, 19'ü Türk 3 yabancı bilim insanının yer alacağı seferde, 18 farklı bilimsel proje üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Uzun bir seyahatin ardından Antarktika'ya ulaşacaklarını belirten Prof. Dr. Özsoy, gezi ile ilgili çalışmaların 11 ay öncesinden başladığını aktardı.

Antarktika'da yapacakları çalışmaları oranın iklimi ve koşullarının belirlediğine dikkati çeken Prof. Dr. Özsoy, şunları kaydetti:

"Planladığımız çerçevede giderse hava koşulları, Antarktika'ya intikalimizle birlikte gemiye dahil olacağız. Toplamda 18 farklı bilimsel projeyi icra edeceğiz. Bu seferin bir farkı da 2204 C TÜBİTAK kutup araştırmaları proje çağrısına başvuru yapan ve birincilik alan kız öğrencilerimiz var. Onlar da TEKNOFEST'te birinciliklerinin ilan edilmesiyle sefere dahil oldular.

Bir artı tarafı da kız öğrencilerimizi sahaya götürmemizin yanı sıra bu seneki seferde bilim kadını sayımızın da diğer seferlere oranla çok olması. Kadın bilim insanlarımızın sahada olması bizim için büyük bir güç. Antarktika'ya intikal ettikten sonra ekip olarak gemiye dahil olacaklar. Lise öğrencilerimizin farklı bir programı olacak. Onlar diğer dünya ülkelerinin üslerini ziyaret edip, uluslararası bilim insanlarıyla tanışacaklar. Bilim laboratuvarlarında çalışma imkanı bulacaklar. Aynı zamanda bu sene Santiago Büyükelçimiz de bizlerle bir arada olacak. O da sahada bizlere eşlik ediyor olacak."

Çok kuvvetli bir ekiple Antarktika'ya gittiklerini ifade eden Prof. Dr. Özsoy, "Her sene daha yenilik katılmış bir şekilde Türkiye olarak sahadayız. Bu çalışmalarda özellikle atmosfer bilimleri ön plana çıkıyor. Jeoloji çalışmaları yapılacak. Mikro plastikler ön planda. Volkanik yapılar, yer bilimleri, ekosistem çalışmaları gibi geniş yelpazede çalışmalarımız var." dedi.

Antarktika'da Türkiye'nin kurduğu meteoroloji üssünün bulunduğunu ve buradaki cihazlardan elde edilen verilerle hava tahminleri yapıldığını anlatan Prof. Dr. Özsoy, "Gezide, Harita Genel Müdürlüğü, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri de bizlerle. Onların da sahada hem kurdukları ekipmanlardaki verileri toplama, ekipmanların bakımlarını yapma ve bir sonraki seneye hazırlama görevlerini de üstleneceğiz. Deniz tabanı haritaları yapıyoruz. Şu an Antarktika'da bir meteoroloji istasyonumuz var ve buradan günlük veriler alabiliyoruz. Artık hava tahminlerine ihtiyacımız olmuyor ve bu veriler bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

3 LİSE ÖĞRENCİSİ ANTARKTİKA'DA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPACAK

Geziye, ilk kez TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı tarafından düzenlenen "Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması"nda birinci olan Antalyalı lise öğrencileri Azra Ayşe Bıçakcı, Hilal Başak Demirel ve Zeynep İpek Yanmaz da dahil oldu.

Birincilik kazandıkları proje hakkında bilgi veren Zeynep İpek Yanmaz, meşe ağacı palamudundan elde ettikleri biyolojik plastiğin 450 yıl gibi bir sürede doğada çözünen geleneksel plastikler yerine 45 gün gibi kısa sürede çözündüğünü söyledi.

Ürettikleri plastiğin şu an kullanılan market poşetlerinden 20 kat daha dayanıklı olduğunu anlatan Yanmaz, "Önce Giresun'da projemizi jüriye sunduk. Fiziki bilimler ana dalında birinci seçildik. Daha sonra Samsun'da TEKNOFEST Karadeniz'de bir mülakata tabi tutulduk. Birinci seçilerek Antarktika'ya gitmeye hak kazandık." dedi.

Böyle bir geziye katılmaktan dolayı çok heyecanlı olduklarını belirten Yanmaz, "Çok heyecanlıyız. Bu sefer kapsamında projemizi bölgede deneyecek olmak bizim için büyük bir şans. Farklı ülkelerin bilim üslerini ziyaret etmek, laboratuvarlarında çalışmak büyük bir şans. Gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz." diyerek duygularını dile getirdi.

Antarktika'da nasıl hareket edecekleri konusunda kendilerine bilgi verildiğini aktaran Yanmaz, "Hem ekip çok destek oldu hem de orada nasıl davranmamız gerektiği konusunda her şey anlatıldı; hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok rahat gidiyoruz Antarktika'ya. Biz de yanımızda ürettiğimiz biyoplastiği götürüyoruz orada denemek, çözünme süresinin deneysel verilerle uyup uymadığını gözlemlemek açısından." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı VIP terminalindeki pasaport işlemlerinin ardından bilim seferine katılan ekip, Antarktika'ya ulaşmak üzere ilk durak olarak Şili'nin Santiago şehrine hareket etti.

Etiketler : ulusal antarktika bilim seferi antarktika tübitak teknofest
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