VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit Başbakan Menderes'in anısına yazılan 'Menderes Zeybeği' dinleyiciyle buluştu
"Barış için arabulucu olabiliriz"
Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor!
Emniyetten hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtlara ilişkin yeni karar
Marmara'da yeniden müsilaj beklenmiyor
AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı
ABD'de 5G'ye geçiş havacılık sektöründe endişeye neden oldu
Kremlin tekliflerini sundu!
İlk görev yeri kutuplar olacak
S-400'lere karşı Türkiye'den SİHA alabilirler
AFAD'dan vatandaşlara uyarı
Bakan Akar ve komuta kademesi Irak sınırında
Irak'ta DEAŞ orduya saldırdı: 11 asker öldü
"Minik Asiye" haftaya taburcu edilecek
Rusya-Ukrayna geriliminde çok konuşulacak SİHA detayı
Yarıyıl tatili uzatılacak mı?
Belediye şehri haraca bağlamış
Hedef tam normalleşme
Arjantin, İranlı isim için Interpol'e başvurdu!
Omicron varyantında kritik tarih belli oldu
Denizli'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı
Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi
FETÖ'nün Jandarma'daki mahrem yapılanmasına operasyon
21 Ocak 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 16:00:00

6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde kullanılacak teknolojiler tanıtıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gemiler için üretilen sistem ilk görevini kutuplarda yapacak. Farklı küresel konumlandırma uydu sistemlerini kullanarak 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde yer alacak Türk bilim ekibine konum hesaplama imkanı sağlayacak HAVELSAN GNSS, kutup görevi sonrasında birçok gemide de kullanıma hazır hale gelecek.

Türk savunma sanayisi şirketleri geliştirdikleri teknolojilerle bilim insanlarının çalışmalarına destek veriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, savunma sanayisinde son dönemde geliştirilen yerli ve milli teknolojiler çoklu kullanım imkanıyla farklı sektör ve ihtiyaçlar için de kullanılıyor. Bu kapsamda HAVELSAN'ın, gemiler ve deniz platformları için yerli imkanlarla geliştirdiği GNSS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) alıcısı, gemilerden önce ilk kez kutuplarda görev yapacak.

HAVELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı GNSS alıcısı, gemilerde bağımsız bir navigasyon kullanılması ihtiyacı sonucunda ortaya çıktı.

HAVELSAN-TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Merkezi (KARE) iş birliği ve görüşmeleri sonunda cihazın ilk olarak 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde kullanılmasına karar verildi. Bilim ekibinin ihtiyaç duyduğu cihaza ilişkin gereksinimleri alan HAVELSAN mühendisleri, HAVELSAN GNSS'yi kutup seferine yetiştirmeyi başardı. Böylece TEKNOFEST 2021'de başlayan iş birliği sonunda 4 ay gibi kısa sürede ihtiyaçlara cevap verebilecek bir ürün ortaya çıkmış oldu. Cihaz bu hafta başında TÜBİTAK Kutup Araştırmaları ekibine teslim edildi ve gerekli eğitimler verildi.

HAVELSAN tarafından kutup çalışmalarına özel olarak ek özellikler ve donanımlar eklenen GNSS alıcısı, TÜBİTAK KARE ekibi tarafından kutuplarda Türkiye adına yapılacak çalışmalarda kullanılacak. Çalıştırılması için haricen sabit bir yere bağlı kalmasına gerek olmayan HAVELSAN GNSS, taşınabilir powerbank ile beslenerek ekibin çalışmalarını kolaylaştıracak. Kutup görevi sonrasında bilim ekibinden alınacak geri bildirimler cihazın geliştirilmesinde kullanılacak.

HAVELSAN GNSS, GPS, Galileo, BeiDou, Glonas, QZSS gibi farklı küresel konumlama uydu sistemlerini kullanarak konum hesaplama yapılabiliyor ve küresel kapsama alanı sağlıyor.

Gerçek zamanlı konum, hız ve zaman bilgisi ile kesintisiz çalışma performansı sunan HAVELSAN GNSS, kutup görevi sonrasında birçok gemide de kullanıma hazır hale gelecek.

HAVELSAN gelecek dönemde Antarktika Bilim Seferi'ni desteklemek amacıyla simülasyon çalışmaları yaparak bilim insanlarının kullanımına sunmayı hedefliyor.

Etiketler : emiler için üretildi GNSS alıcısı HAVELSAN GNSS
Plansız imaj

Plansız imaj
Neyin paniği bu?

Neyin paniği bu?
İtalya'da izlenme rekoru kırdı

İtalya'da izlenme rekoru kırdı
Bir hoş bakış yarım gülüş

Bir hoş bakış yarım gülüş
Rezidansta negatife döndüler

Rezidansta negatife döndüler
Nazım Hikmet sürprizi

Nazım Hikmet sürprizi
'Diamond Plak'landı

'Diamond Plak'landı
Kıskançlık Alina'yı yordu

Kıskançlık Alina'yı yordu
Hande aşk sarhoşu

Hande aşk sarhoşu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER