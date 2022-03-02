5G projelerinin Türkiye'nin bilişim ihracatını 3'e katlaması planlanıyor

Türkiye'de 5G altyapısını yapan şirketlerden Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ'nin (GTENT) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, Türkiye'de 5G için senede 3 milyar dolarlık bir pazardan bahsedildiğini, bunun en az yüzde 50'sini hedeflediklerini belirterek, "Şu anda Türkiye'nin bilişim ihracatının senede 2-3 milyar dolar olduğunu düşünürseniz biz bunu (5G ihracatı ile) 3'e katlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bağören, Barselona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2022), Türkiye'nin 5G çalışmaları ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde çalıştıkları bazı 5G ürünlerinin hazır olduğunu, bazılarının da 2023'ün başında hazır hale geleceğini bildirdi.

5G altyapılarında kullanılacak olan sistemlerin tamamı üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bağören, yeterli desteği sağladıktan sonra Türk pazarının en az yüzde 50'sini hedeflediklerini kaydetti.

Bağören, "Türkiye, oldukça büyük bir pazar. Operatörlerin 5G'ye geçebilmeleri için her yıl 3 milyar dolarlık satın alma yapmaları gerekiyor. Lisansta da bunun yüzde 45'ini yerli üreticiden alma mecburiyeti var. Yani 5G için senede 3 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Biz bunun en az yüzde 50'sini hedefliyoruz. Dolayısıyla orada 1,5-2 milyar dolarlık hem yerli ciro hem de ithalat ikamesi olacak. Çünkü biz satmasak ithalat olacak." diye konuştu.

İhracat hedeflerine değinen Bağören, "Bölgesel olarak yüzde 10, global olarak da yüzde 3 ila 5 arasında bir pay almayı düşünüyoruz. Bu da aşağı yukarı yıllık 6 ila 8 milyar dolar arasında ciro demek. Yani şu anda Türkiye'nin toplam bilişim ihracatının senede 2-3 milyar dolar olduğunu düşünürseniz biz bunu (5G ihracatı ile) 3'e katlamayı hedefliyoruz." dedi.

"Türkiye'de 5G'ye 2024'te geçileceğini tahmin ediyorum"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın destekçileri olduğunu aktaran Bağören, Türkiye'de 5G'ye 2024'te geçileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Bağören, şu anda dünyada 175 operatörün 5G kullandığını, bu yılın sonuna kadar bu rakamın 250'ye çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"5G, dört bölümden oluşuyor. Şu anda ilk sürüm çalışıyor. Bu ilk sürüm, 4,5 G'nin üzerine birtakım eklemeler yaparak 5G servisi veriyor. 5G'nin fabrikalara inanılmaz verim katacak, uzaktan ameliyatlar yapacak ve sürücüsüz arabaları çalıştıracak sürümü dördüncü fazda gerçekleşecek. 2023-2024'te bunların standartları yazılacak. Dolayısıyla bunların standartları yazılıp da piyasaya çıkması 2024'ü bulacak. O açıdan Türkiye için dezavantajlı bir durum olduğunu düşünmüyorum."

Şu anda Türkiye'deki 4,5G'nin dünyadaki pek çok 5G'nin sunduğu performansı verdiğini ifade eden Bağören, "Problemimiz eğer sadece uç kullanıcıya yüksek bant genişliği vermek olsa 4,5G zaten bunu az çok yapıyor. Çünkü 5G'nin esas getireceği kazanım dikey sektörlerde olacak. Bunlar dünyada da 2024'ten sonra olacak." dedi.

"Firmalara 5G'de kazanacaklarını göstermeye çalışıyoruz"

GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman da yurt dışındaki bazı operatörlerin 5G'ye geçiş yaptığını ancak bunun tüm kullanıcılara ulaşan bir durum olmadığını söyledi.

Firmaların "5G'ye geçtik" demek ya da bazı yerlerde belirli kullanım senaryosu yapabilmek için 5G'ye geçtiğini belirten Kayaduman, Türkiye'de de bu imkanın mümkün olduğunu vurguladı.

Kayaduman, "Türkiye'de de şu anda her ne kadar hiçbir yerde olmasa bile 'ben herhangi bir yerde bir kullanım senaryosu yapacağım' dediğiniz zaman özellikle yerli firmalara BTK'nin ciddi desteği var. Bu anlamda da aslında bizim görüşmelerimiz devam ediyor. Biz farklı firmalara, farklı organizasyonlarla 5G'nin avantajlarını anlatarak onlara BTK'nin de desteğiyle 5G'de kazanacaklarını göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.