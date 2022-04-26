Türkiye süper güç olma yolunda

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark'ta geliştirilip satışı yapılan asgari 15 kilogram taşıma kapasite ve 130 kilometre menzile sahip insansız hava aracı (İHA) "Jackal" İngiltere'de kullanılacak.

GTÜ Teknopark Şirketi Fly Bvlos Technology'nin Maxwell Innovations ile ürettiği İHA'nın ilk ihracatı yapıldı.

Fly Bvlos Technology ile İngiliz Flyby Technology arasında yapılan anlaşmayla yerli İHA'nın İngiltere'ye satışı gerçekleşti.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Fly Bvlos Genel Müdürü Murat Islıoğlu ve Flyby Technology kurucusu Jon Parker ve ilgililer katıldı.

Anlaşma kapsamında İngiltere, Türkiye'den 5 İHA teslim alacak.

Özel tasarıma ve yerli yazılama sahip"Jackal", havacılık sektöründe kargo ve lojistik hizmet alanlarında kullanılabilecek.

Jackal, "VTOL" özelliği sayesinde herhangi bir piste ihtiyaç duymadan her türlü alana iniş kalkış yapabiliyor.

İHA'nın zorlu hava koşullarında, her türlü senaryoda insani yardım, izleme ve gözlem, hassas veri lojistiği gibi alanlarda da uçması planlanıyor.

- "YENİ NESİLLERİN EĞİTİMİNİ YENİ NESİL ARAÇLARLA YAPMAMIZ GEREKİYOR"



Jon Parker, dünya çapında pilot eğitimi veren bir okul olduklarını belirterek, yeni nesillerin eğitimini yeni nesil araçlarla yapmaları gerektiğini söyledi.

Satın aldıkları İHA'nın teknolojinin son ürünü olduğunu belirten Parker, "İlk siparişimizde 5 araç satın aldık. Bu toplamda 1 milyon 250 bin dolara mal oldu. Ancak geleceği düşündüğümüzde bu çok küçük bir yatırım. Türkiye gerçekten bu konuda bir süper güç olma yolunda ilerliyor. Gerçekten ileride de çok büyük başarılara imza atılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "GTÜ'NÜN ADI ARTIK İNGİLTERE'DE DE DUYULACAK"



Prof. Dr. Aslan da GTÜ Dronepark'ın Türkiye'de "ilk" olduğunu dile getirerek, burada drone teknolojileri konusunda havacılık kümelenmesinin bir araya getirildiğini, bu yapı içinde Türk Drone Konsorsiyumunun kurulduğunu kaydetti.

Bu yapı faaliyetinin sonucu olarak İHA'nın üretildiğini aktaran Aslan, "Mutluyuz, gururluyuz. Bu konsorsiyuma başka şirketlerin de gelmesini bekliyoruz. Bu konsorsiyumun büyümesini arzu ediyoruz. Üniversiteyle sanayicimizi özellikle bu alanda birleştirerek çok daha yeni, ileri teknolojik dronların, ürünlerin üretilmesini sağlamak, aynı zamanda üniversitemizin proje kapasitesini artırmak, uluslararası seviyede üniversitemizin adından söz ettirebilmeyi amaçlıyoruz. İngiltere ile yapılan anlaşma sonucunda dronumuz satılmıştır. GTÜ'nün adı artık İngiltere'de de duyulacaktır. Bu ulaşılması harika, güzel bir sonuçtur." ifadelerini kullandı.

- "İNGİLTERE'YE İLK 5 UÇAĞI SATMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"



Murat Islıoğlu ise 4 aylık bir süreçte bu başarıya ulaşmanın kolay olmadığına işaret ederek, İHA'nın Avrupa ülkesine satılmasının önemli olduğunu söyledi.

İngiltere'ye 5 "Jackal" ihraç etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Islıoğlu, şöyle devam etti:

"Jackal, havacılık sektörüne kargo ve lojistik taşımacılığı için tasarlanmış. Neticede bu bir hava aracı, maksadı bu olsa da ihtiyaç halinde yazılım ve donanım tamamen bizim şirketimize ait. Bununla ilgili ihtiyaç duyulacak her alanda bunu geliştirebilecek ve servis edebilecek bir noktadayız. Aynı zamanda bir drone pilot okuluyuz. Maksadımız üretmiş olduğumuz bu uçakla yeni yetiştirdiğimiz pilotları bir araya getirip yurt dışına bir konsept olarak ihraç etmek."

Islıoğlu, İngiltere'nin Jackal'ı akıllı ilaç ya da pahalı ilaçların hastaneler arasında taşınması, yine kargo kullanımı için seçtiğini ifade ederek, ürettikleri İHA'nın pilot açısından eğitilmesi ve öğretilmesinin kolay olduğunu sözlerine ekledi.