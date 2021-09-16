Tarihte bir ilk! 4 yolcu 3 gün uzayı gezecek

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 60 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde ilk kez, profesyonel astronotların desteğine ihtiyaç duymadan, 4 turistle dünya yörüngesinde 3 günlük tur gerçekleştiriyor.

Esinlenme-4 (Inspiration4) adını verilen roket, Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

"YILDIZLAR ARASI MACERA İÇİN İLK ADIM"

Uçuşun masraflarını üstlenen 38 yaşındaki iş insanı Jared Isaacman, söz konusu yolculuk için, "Bu, sıradan insanların gidip yıldızlar arasında maceraya atılabileceği bir dünyaya doğru ilk adım" dedi.

Seyahatte Isaacman'la birlikte, çocukken kanserle mücadele eden 29 yaşındaki bir sağlık çalışanı ile uçuş için düzenlenen yarışmayı kazanan 51 yaşındaki bir jeoloji öğretmeni ve 42 yaşındaki eski bir kadın savaş pilotu da yer alıyor.

HUBBLE'I GEÇECEKLER

SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) astronot göndermek için kullandığı türden tam otomatik bir Dragon kapsülünde yolculuk uzay turistleri, UUİ'nin yaklaşık 160 kilometre daha yükseğine (575 kilometre) çıkacak. Bu yükseklik, Hubble Uzay Teleskobunun da mevcut yörüngesinin biraz yukarısında kalıyor.