36 saatlik kesintisiz blokzincir maratonu: 41 takım kıyasıya yarıştı

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, son dönemde teknoloji denilince akla ilk gelen kavramlardan olan Blokzincir, NFT ve Metaverse alanında kesintisiz 36 saat süren bir maratona ev sahipliği yaptı.

Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun düzenlediği ve belli bir zaman dilimi içerisinde hedefe yönelik proje geliştirme yarışmasına Türkiye'nin dört bir tarafından 41 takımdan 112 geliştirici kıyasıya yarıştı.

İpi önde göğüsleyen takımlara ödüllerini veren Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, "Biz buraya katılan 112 geliştirici ve 41 takımın her birini bir girişim firması olarak görüyoruz. Bizim karşımızda 41 yeni teknoloji firması var." dedi.

HACKATHON DÜZENLENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu, teknolojinin en güncel başlıklarından olan Blokzincir, NFT ve Meteverse alanlarında bir Hackathon düzenledi. Açık kaynak ile geliştirilen fikirlerin sayısını arttırmak, farkındalık oluşturmak ve stratejik sektörlerde teknoloji gelişimini amacıyla düzenlenen Hackathon'da 41 takım 112 geliştirici kıyasıya bir yarışa girdi.

VARANK PROJELERLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Türkiye Açık Kaynak Platformu Blokzincir, Metaverse ve NFT Hackathonu, 13 Mayıs'ta Bilişim Vadisi Kongre Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla başladı. Bakan Varank, yarışmanın yapıldığı alanda takımlarla tek tek sohbet etti, projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Varank'ın talimatıyla yarışmanın özgün proje kategorisindeki birincilik ödülü, 75 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.

UYKUSUZ GECELER

Hackhathon, 15 Mayıs'taki ödül törenine kadar kesintisiz 36 saat sürdü. Yarışmacıların birkaç saatlik uyku molalarıyla aralıksız sürdürdüğü yarışta katılımcılara her türlü eğitim, mentörlük ve altyapı desteği verildi.

15 MENTÖR 12 JÜRİ

Hackathon'da yarışmacı takımlardan blokzincir teknolojisi ile özellikle finans teknolojileri, sürdürülebilir enerji, mobilite, tedarik zinciri yönetimi, NFT, Metaverse, sertifikasyon ve veri güvenliği alanlarında proje geliştirmeleri istendi. Alanında uzman eğitimci, akademisyen, yazılımcı, girişimci, iş insanı ve sektör yöneticilerinin yer aldığı 15 mentör ile 12 jürinin görev aldığı Hackathon'un sonunda özgün proje ve vaka analizi projesi kategorilerinde ödül alanlar belli oldu.

SIRALAMA BELLİ OLDU

Özgün proje kategorisinde Medipol Blockchain Community birinci oldu. Bu takımı,

Notus Network ve O.M.S. izledi. Vaka analizi kategorisinde 42 Core ilk sırayı aldı. ft_bestof42 ikinci, ft_blockchain üçüncü oldu.

REKABET ZORLAYICIYDI

Özgün proje kategorisi birincisi ve 100 bin liralık ödülün sahibi olan Medipol Blockchain Community A'nın takım lideri Berkay Ermiş, soğuk tedarik zinciri ve nesnelerin interneti ile blokzincirin entegrasyonu ile ilgili bir proje geliştirdiklerine değinerek "Uygulamanın tamamını 36 saatte burada gerçekleştirdik. Başarabildiğimizi ve bir ürünü en sonunda ortaya çıkartabileceğimizi de gördük. 41 takım ile yarıştık, rekabet zorlayıcıydı. Toplamda 3-4 saat uyudum. Çok zorlayıcıydı ama güzeldi." dedi.

36 SAAT BOYUNCA ÇALIŞTILAR

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar ibrahimcioğlu, Hackathon'un dar zamanda belirli bir hedef doğrultusunda proje bitirme yarışması olduğunu ifade ederek "Arkadaşlar burada tam 36 saat boyunca durmaksızın çalıştılar. 41 takım 112 geliştirici uyumadan, yer yer uyuklayarak hem akademik tarafta hem de sektör tarafında güçlü jürilere ve onların projelerinde destekçi olan mentörlere sunumların yapıyorlar." dedi.

ÖDÜL 100 BİN LİRAYA ÇIKTI

Hackathon'un açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığını hatırlatan Genel Müdürü İbrahimcioğlu, "Normalde birincilik ödülümüz 75 bin liraydı, Sayın Bakanımız 100 bin liraya çıkardı." diye konuştu.

GİRİŞİM FİRMASI OLARAK GÖRÜYORUZ

Bilişim Vadisi'nin girişim ekosistemini, teknoloji girişimciliğini geliştirmek üzere çalışmalar yaptığını kaydederek "Biz buraya katılan 112 geliştirici ve 41 takımın her birini bir girişim firması olarak görüyor. Bizim karşımızda 41 yeni teknoloji firması var." dedi.

FARKINDALIĞI ARTIRMAK İSTİYORUZ

Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya, yarışmanın son günlerin en popüler konularından blokzincir, NFT ve metaverse alanında olduğunu anlatarak "Bu alanda farkındalığı artırmak istiyoruz. Bu işin teknolojisi nedir ne gibi faydalar sağlar, bize Türkiye olarak ne gibi açılımlar yapar. Onları ortaya koymak, yarışmacılar ve jüri aracılığı ile bu konuları tartışmak ve bu alanda çalışmak isteyenlere biraz yol göstermek istiyoruz." diye konuştu.

E-DEVLET VE METAVERSE

Düzce Üniversitesi Biomedikal Bölümü Öğrencisi Sema Dirican, projeleri ile e-Devlet'i metaverse evrenine taşımayı hedeflediklerini belirterek Metavers'i daha eğlenceli hale getirerek işlemlerimizi kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Eğlence ve finansal aktivitelerimizi aynı anda gerçekleştireceğimiz bir proje yaptık. 36 saatlik bir serüvenden sonra biraz yorgunum, günde yaklaşık bir buçuk, iki saat uyudum ama buna değdiğini düşünüyorum." dedi.

ÜRÜN ORİJİNAL Mİ?

Yarışmacılardan Burak Kozluca, 'Bir ürünün sahte mi orijinal mi olduğunu tespit etmek için blokzincir tabanlı bir NFT sistemi gerçekleştirdik. Çok yorucuydu. Gecemiz gündüzümüz pek uyku uyuyamadık. Yorucuydu ama güzeldi. Çok güzel verim aldık." diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR TECRÜBE OLDU

Sakarya Üniversitesi'nden katılan Yusuf Sina Yıldız, 36 saatlik Hackathon'u şu sözlerle anlattı: Yarışmanın bize çok çok katkısı oldu. Jürilerle tanışma fırsatımız oldu. Biz önemli bilgiler verdiler burada. Bizim için önemli bir tecrübe oldu. O yüzden çok memnunuz. İki gün toplam sekiz saat uyuduk. Onun dışında hep masa başında ya bilgisayarda kod yazdık ya tasarım geliştirdik ya da projenin fikirlerini tartıştık. Proje ile iç içe olduğumuz bir hafta sonu geçirdik.

HAKSIZ FATURALAR

Kırıkkale Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Furkan Aslan, blokzincir teknolojisinin sadece kripto paralarda kullanılacağı algısını kırmak istediklerini vurgulayarak "Projemiz sağlık sisteminde haksız faturalandırmanın önüne geçmek bu faturalandırmalarda denetim sağlamak." dedi.

BLOKZİNCİR GÜVENCELİ NFT SİSTEMİ

Yarışmacılardan Nazlı Bişmiş, 36 saatte geliştirdiği projesini şöyle özetledi: Bir vatandaş ben NFT'den nasıl para kazanırım dediğinde gelecek ve oluşturduğumuz sisteme girecek. Eğer NFT'si varsa satabilecek yoksa orada bir NFT oluşturabilecek. Bunu blokzincir güvencesi altına aldık.