30 metre uzaktan telefon şarj ettiler

Bilim insanları, yayımladıkları yeni araştırmada havadan şarj teknolojisinde yeni bir rekor kırmayı başardıklarını açıkladılar. Kurulan düzenekle birlikte 30 metre uzaklıktan şarj işlemi gerçekleştirildi. Kızılötesi lazerlerden faydalanan bilim insanları, lazerlerden çıkan kızılötesi ışık ile 30 metre uzaklıktaki bir cihazı şarj etmeyi başardı. Işık ile 30 metre uzaklıktan elde edilen toplam güç, 85 mW olarak açıklandı.









