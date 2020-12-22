2040'a kadar en büyük risk uzay çatışması
Oxford Üniversitesi'nden Nayef Al-Rodhan, gelecek 20 yılda dünya için en büyük risklerin biyolojik tehlikeler, siber tehditler ve uzay çatışmaları olduğunu bildirdi.
Uzay çöplüğünün hızlı büyümesi ve uzayın askerileştirilmesinin potansiyel riskler ve çatışma için tehdit olarak değerlendirildiğine işaret eden Al-Rodhan, insanlığın sivil uçuşlar, mobil telefon, internet, GPS ve tele-tıp gibi günlük yaşam için giderek ve geri dönülemez biçimde uzaya bağımlı hale geldiğini bunnun da bir sorun olduğunu vurguladı.