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10 Mayıs 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 08:30:00

2024'te hazır olacak! Gökyüzündeki Uber

Kaynak: AFP

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ABD'li şirket Xwing, elektrikli, pilotsuz uçaklarla seyahatin mümkün olduğu bir gelecek için hazırlanıyor. İlk hava taksisi hizmetini 2024 yılı sonuna kadar pilotlarla birlikte başlatmayı umuyorlar.

ABD'li şirket Xwing, elektrikli, pilotsuz uçaklarla seyahatin mümkün olduğu bir gelecek için hazırlanıyor.

Silikon Vadisi girişimi, hava yoluyla gidip gelmeyi daha ucuz ve daha verimli bir ulaşıma dönüştürmek amacıyla pilotsuz uçabilen standart uçaklar yapma konusunda uzmanlaştı.

Xwing başkanı ve kurucusu Marc Piette, "Burada endüstrinin oldukça dramatik bir dönüşüm geçirdiğine inanıyoruz. Birkaç yıl içinde bölgesel veya uzun mesafelerde elektrikli uçakların ağlarını görmeye başlayacaksınız ve bu oldukça farklı bir manzara olacak" diyor.

Şirket, bir uçağın kalkışını, uçmasını ve inişini tamamen otomatikleştirmek için mevcut uçuş kontrol sistemleriyle birleştirebilen bir yazılım geliştirdi.

Xwing'in yöneticileri, tam otomatik uçakların daha büyük güvenlik açığı oluşturacağı fikrinin aksine daha fazla otomasyonun uçuş risklerini azaltabileceğini savunuyor.

Piette, "Havacılıktaki kazaların çoğu tarihsel olarak pilot hatalarından kaynaklandı. Bunların oldukça karmaşık sistemler olduğunu söyleyebilirim ve bir uçağı uçurması gerektiğinde pilot üzerinde çok fazla zihinsel iş yükü var. İşte bu yüzden otomasyon yardımcı olabilir, çünkü bu iş yükünü azaltabilirsiniz" diye konuştu.

Kameralar, radarlar ve diğer sensörlerle donatılmış iyi havalarda sorun yaşamayan Cessna Caravan'ın kötü hava koşullarına kendi başına karşı koyabilmesi için çalışılıyor.

"GÖKYÜZÜNDEKİ UBER"

Şubat ayında, Joby'nin elektrikli VTOL'si (eVTOL), limitlerinin üzerindeki hızları test ederken uzaktan pilotlu bir uçuş sırasında düştü.

Başka bir şirket olan Archer ve Joby'nin eVTOL'leri helikopterlere benziyor ancak tek kanatlı ve çok pervaneli.

İlk hava taksisi hizmetini 2024 yılı sonuna kadar pilotlarla birlikte başlatmayı umuyorlar.

Google'ın kurucu ortağı olan Larry Page'in ve Boeing'in şirketi Wisk Aero, özerk bir eVTOL üzerinde çalışıyor. Archer, United Airlines'tan 200 ön sipariş aldı ve başlamak için Los Angeles ve Miami'yi hedefliyor.

Projenin 10 yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini söyleyen Archer'in başkan yardımcısı Louise Bristow, "Gökyüzünün Uber'ini inşa ediyoruz" diyor.

"ASANSÖR GİBİ"

"Bilgisayar korsanları uzaktan kontrolü ele geçirirse ne olur?" sorusuna Marc Piette, "Uçak tehlikeli emirlere uymayı reddedecek şekilde tasarlandı" diye cevap verdi.

Piette, "Asansörler icat edildiğinde, insanlar onları operatörsüz kullanmaktan korkuyordu. Bugün soru sormadan düğmeye basıyoruz. Havacılık için de aynısı olacak" dedi.

Etiketler : Xwing Piette Joby'nin eVTOL
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