"20 yıla 100 yıllık projeler sığdırdık" Bakan Kacır: Kendi yol haritamızı çiziyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST"in Açılış Töreni'nde konuştu.



Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu ülkede hayal kırıklığı yaşanmasın diye son 20 yılımız mücadele ile geçti. 20 yıla 100 yıllık projeler sığdırdık. Başkalarını taklit etmek yerine kendi yol haritamızı çiziyoruz

Milli Teknoloji Hamlesi'ni adım adım geliştiriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi savaş paradigmalarını değiştiren Türk SİHA'larıdır. Bayraktar'dır, AKINCI'dır, Kızıl Elma'dır...



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