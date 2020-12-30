20 kilo altınlı PlayStation 5

Caviar, altın kaplama PlayStation 5 versiyonunda, diğer lüks versiyonlarda yaptığı gibi tasarım haricinde cihazların teknik özelliklerine dokunmuyor. PlayStation 5’i 8 tabakadan oluşan saf altınla kaplıyor. Konsolun üzerindeki altının ağırlığı 20 kiloyu buluyor.

