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30 Aralık 2020 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 14:30:00

20 kilo altınlı PlayStation 5

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iPhone modelleri dahil birçok teknolojik cihazın lüks versiyonlarını üreten Rusya menşeili bir şirket olan Caviar, geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürülen PlayStation 5'in saf altın ile kaplanmış bir modelini tanıttı.

Caviar, altın kaplama PlayStation 5 versiyonunda, diğer lüks versiyonlarda yaptığı gibi tasarım haricinde cihazların teknik özelliklerine dokunmuyor. PlayStation 5’i 8 tabakadan oluşan saf altınla kaplıyor. Konsolun üzerindeki altının ağırlığı 20 kiloyu buluyor. 

Etiketler : PlayStation 5 Caviar teknoloji
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