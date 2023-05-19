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2 adet AKSUNGUR SİHA TSK'ya teslim edildi
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19 Mayıs 2023 Cuma 22:19:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 22:19:00

2 adet AKSUNGUR SİHA TSK'ya teslim edildi

Kaynak: İHA

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun" dedi.

Etiketler : siha tsk aksungur
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