Bir çizgide beş gezegen...

Güneş sistemine ait beş parlak gezegenin tek bir çizgide hizalanacak. Gezegenleri açık havada ve karanlık bir ortamda çıplak gözle görmek mümkün olacak. Bir sonraki hizalanma ise 2040 yılında yaşanacak.

Güneş sisteminde bulunan beş parlak gezegen haziran ayının başından beri hizalanmaya başladı. Yaklaşık 18 yıl sonra tekrarlanan bu olay en son 2004 yılının Aralı ayında yaşanmıştı.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarımküreden bakıldığında Güneşten uzaklıklarına göre sıralanıyor. Zaman zaman Dünya'nın uydusu Ay da bu sıralanın bir parçası haline geliyor.

Gezegenlerin hizalanması haziran boyunca görünür olacak.

Hizalamayı gözlemlemek için en iyi zamanın, Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacağı belirtildi. Bir sonraki hizalanma ise 2040 yılında yaşanacak.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn parlak gezegenler olarak adlandırılıyor. Eylül ayına gelindiğinde Venüs ve Satürn'ün resimden çıkacağı belirtildi.