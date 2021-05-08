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08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30:00

15 Mayıs'tan sonra hesaplar silinecekti... WhatsApp kararından vazgeçti!

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp son dönemde tartışılan gizlilik sözleşmesi nedeniyle gündemden düşmüyor. Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren gizlilik sözleşmesinin kabul edileceği son tarih 15 Mayıs olarak açıklanmıştı. Kabul etmeyenlerin ağustos ayı itibarıyla hesaplarının silineceği konuşulan WhatsApp tarafından geri adım atıldığı iddia edildi. Hindistan merkezli bir haber kaynağından gelen açıklama, bir yetkili tarafından doğrulandı.

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp tepkilere dayanamadı ve kararından vazgeçti. Bilindiği üzere WhatsApp kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşacağı bir gizlilik sözleşmesi çıkarmış ve çıkan tepkiler üzerine bu sözleşmeyi 15 Mayıs tarihine ertelemişti. 15 Mayıs tarihinden itibaren gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarını sileceğini duyuran WhatsApp geri adım attı.

HESAPLAR SİLİNMEYECEK

Webtekno'nun Press Trust of India'dan aktardığı habere göre; WhatsApp, bir son dakika hamlesiyle kullanıcıları şaşırttı. Press Trust of India, Twitter'dan yaptığı bir açıklama ile şirketin yeni bir karar aldığını ve 15 Mayıs'ta hiçbir hesabın silinmeyeceğini, WhatsApp'ın bundan vazgeçtiğini iddia etti.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, kullanıcılara yeni bir gizlilik politikası sunacak ve bu politika değişikliğinin kullanıcılar tarafından kabul edilmesi gerekecekti. Bu gizlilik politikaları, kullanıcıların verilerinin Facebook ile paylaşılacak olması nedeniyle kullanıcıları rahatsız etmiş, politikanın uygulanmayacağı ülkelerde bile tepki gösterilmesine yol açmıştı. Tüm bu tepkileri hiçbir şekilde umursamayan WhatsApp ise yeni gizlilik politikalarının 15 Mayıs'a kadar kabul edilmesi gerektiğini söylemişti. Alınan son karar, bu kararın iptal edildiğini, WhatsApp'ın sıkı bir U dönüşü yaptığını gözler önüne seriyor.

WHATSAPP YETKİLİSİ DOĞRULADI

Kullanıcıları zor durumda bırakmak istemediklerini söyleyen bir WhatsApp yetkilisi, 15 Mayıs'ta hiçbir hiçbir hesabın silinmeyeceğini ve tüm kullanıcıların 14 Mayıs'ta olduğu gibi uygulamayı kullanmaya devam edebileceklerini duyurdu. Önümüzdeki süreçle ilgili de konuşan yetkili, kullanıcılara bildirim göndermeye devam edeceklerini söyledi.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda kullanıcıların birçoğunun yeni koşulları kabul ettiği söyleniyor olsa da bunun ucunun çok açık olduğunu söylemek gerekiyor. Zira kullanıcılar, WhatsApp'a olan tepkilerini göstermek için Telegram ve Signal gibi alternatif uygulamalara adeta akın ettiler ve bu durum, resmi istatistiklere de doğrudan yansıdı. Şimdi alınan bu karar, bu gidişle WhatsApp'ın bu karardan tümüyle vazgeçebileceğini düşündürüyor. Ancak bu kez de WhatsApp ile Facebook arasındaki veri paylaşımı, kullanıcı izni olmadan devam edecek...

Etiketler : Facebook WhatsApp 15 Mayıs tarihi
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