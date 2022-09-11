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11 Eylül 2022 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 15:30:00

105 ışık yılı uzaklıkta iki ötegezegen keşfedildi

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Bilim insanları 105 ışık yılı uzaklıktaki bir cüce yıldızda iki yeni ötegezegen keşfettiğini açıkladı. Bilim insanları, TOI-4306 isimli kızıl cücenin bu iki kayalıktan oluşan ötegezegene ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bilim insanları 105 ışık yılı uzaklıktaki bir cüce yıldızda iki yeni ötegezegen keşfettiğini açıkladı. Bilim insanları, TOI-4306 isimli kızıl cücenin bu iki kayalıktan oluşan ötegezegene ev sahipliği yaptığını ifade etti. Ayrıca, NASA'nın TESS teleskobu yardımıyla keşfedildiği belirtilen gezegenlerden birinin yıldızdan yaşama elverişli olabilmeye uygun uzaklıkta olduğu da gelen açıklamalarda yer aldı.

Gezegenler oldukça heyecan verici olsa da gezegenlerin doğalarını anlamak için daha fazla gözlemin yapılması gerekiyor. Uzmanlar, yaşama elverişli olmasa bile bu tarz yıldızına uygun mesafede bulunan kaya gezegenlerin oldukça nadir olduğunu sözlerine ekliyor. Ek olarak çalışma, güneş sistemimizin dışında keşfedilmeyi bekleyen daha birçok gezegenin bulunduğunu da ortaya koyuyor.

Keşifte yakın kızılötesi dalgalara duyarlı teleskoplar kullanıldı. Gözlemlerde elde edilen veriler de ilk olarak LP 890-9b isimli gezegenin keşfedilmesini sağladı. Ekip, bunun ardından TESS ile gözden kaçırılmış ötegezegenleri aradı ve LP890-9b'den biraz daha uzakta olan ikinci gezegeni keşfetti. 8,4 günlük bir yörünge periyoduna sahip olan bu diğer gezegene de LP 890-9c ismi verildi. İlk gezegenin Dünya'nın kütlesinden 13 kat, ikincisinin ise 25 kat daha fazla olduğu belirtildi. Gezegenlerin Dünya'dan büyük, Neptün'den de küçük kaya gezegenler olması da 'Süper Dünya' sınıfına girmelerini sağladı.

Etiketler : 105 ışık yılı uzaklıkta LP 890-9c Süper Dünya öte gezegen
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