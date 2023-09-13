VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'daki sel felaketinin sağlık açısından tehdit oluşturduğu bildirildi
ABD'de Biden ile bir kez daha gündeme gelen azil süreci nasıl işliyor?
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin Korsika Adası'nda
İtalya'nın Lampedusa Adası'na dün 5 binden fazla düzensiz göçmen geldi
ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti
UNICEF: Dünyada 333 milyon çocuk aşırı yoksulluğun pençesinde
13 Eylül 2023 Çarşamba 11:01:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 11:01:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda ön eleme turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda ön eleme turunun kura çekimi yapılırken, maç programı da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 17 Eylül Pazar günü oynanacak ön eleme turu karşılaşmalarının programı şöyle:

14.30 Kilis Belediyespor-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Kilis 7 Aralık)

14.30 Şırnak İdmanyurdu-Mazıdağı Fosfat (Şırnak Üniversite)

14.30 12 Bingölspor-M. Ölmez Madencilik Hakkari ZAP (Bingöl Şehir)

14.30 Doğubayazıt Futbol-Serhat Ardahanspor (Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz)

14.30 Dersimspor-Kars 36 (Tunceli Atatürk)

15.00 Çarşambaspor-Boyabat 1868 (Çarşamba Şehir)

15.00 Ereğli Belediyespor-Bartınspor (Şehit Vefa Karakurdu)

15.00 Sincan Belediyespor-Yozgat Belediye Bozokspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.00 Kumluca Belediyespor-Niğde Belediyespor (Kumluca İlçe)

15.30 Gölcükspor-Gebzespor (Gölcük Şehir)

15.30 Çorluspor 1947-Altınova Belediyespor (General Basri Asan)

15.30 Yunus Emre Belediyespor-Burhaniye Belediyespor (Necdet Yıldırım Futbol)

15.30 Sökespor-Bigaspor (Söke Şehir)

15.30 Bilecik 1969-Çankırı Saray 18 (Bilecik Şeyh Edebali)

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Kupası Türkiye Kupası maç programı
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Barbie stili

Barbie stili
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX